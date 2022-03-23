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近年肺結核病通報數下降 注意6徵兆與確診新冠相似

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中華民國防癆協會理事長余明治（右）指出，過往肺結核患者多依賴胸部X光片，如今能像新冠病毒一樣進行的核酸檢測，針對抗藥性的病人則可進行抗藥性基因檢測。記者謝承恩／攝影
中華民國防癆協會理事長余明治（右）指出，過往肺結核患者多依賴胸部X光片，如今能像新冠病毒一樣進行的核酸檢測，針對抗藥性的病人則可進行抗藥性基因檢測。記者謝承恩／攝影

世界衛生組織將3月24日訂定世界結核病日，衛福部政務次長薛瑞元呼籲，除了COVID-19疫情外，會努力達成2035年消除結核病目標，除了針對65歲長者進行篩檢，下一階段移工也會是防治重點，期待將確診病例降至10例以下。

依疾管署統計資料，台灣結核病發生率從2005年每10萬人口73例，逐年下降至2021年的每10萬人口約31例，累積降幅達57%，然2021年仍有7187人確診結核病，也就是說約每1小時就有1人確診。

薛瑞元表示，在COVID-19疫情壟罩下，全球結核病防治受到嚴重影響，2019-2020年全球通報數未升反降18%，結核病死亡率不降反升，為2005年以來首見，但仍要注意結核病就醫數減少，加上早期症狀不明顯需要格外注意。

中華民國防癆協會理事長余明治指出，過往肺結核患者多依賴胸部X光片，隨著醫療進步發展，也可以像新冠病毒一樣進行的核酸檢測，針對抗藥性的病人則可進行抗藥性基因檢測。

他也分享，曾經遇過百歲人瑞就醫確診，至少需要六個月到九個月治療，未來也會通過疾管署服藥到府關懷監督患者確實服藥，謹守「送藥到手、服藥入口、吞下再走」，確保病人可以吃下醫師開立的處方。

此外隨俄烏戰爭開打其傳染病流向及趨勢，烏克蘭每年新增3萬2千名個案，罹患肺結核病發生率名列歐洲第二高，其中約三分之一屬多重抗藥性結核，未來與戰爭造成的擁擠、緊迫與人群移動將擴大傳播。

疾管署長周志浩表示，會針對國際傳染病進行監測，包含東南亞的移工的朋友也會定期關心健康，而針對結核病感染以年長者居多，也希望年輕人可以多關心家中長輩。

疾管署呼籲，結核病與 COVID-19同樣為呼吸道傳染病，且在發病初期難與 COVID-19做區別，需透過檢驗才能助於確認區分。因此，提醒民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀應主動就醫治療。

針對受結核菌感染但尚未發病之潛伏結核感染者，一生中有約5-10%發病成結核病的風險，在未發病前，給予潛伏結核感染治療，可預防未來發病。

衛福部政務次長薛瑞元呼籲，除了COVID-19疫情外，會努力達成2035年消除結核病目標。記者謝承恩／攝影
衛福部政務次長薛瑞元呼籲，除了COVID-19疫情外，會努力達成2035年消除結核病目標。記者謝承恩／攝影
疾管署在「世界肺結核日」提醒國人，2021年仍有7187人確診結核病，約每1小時就有1人確診，仍需要盡早篩檢治療。記者謝承恩／攝影
疾管署在「世界肺結核日」提醒國人，2021年仍有7187人確診結核病，約每1小時就有1人確診，仍需要盡早篩檢治療。記者謝承恩／攝影

結核病 COVID-19 傳染病

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