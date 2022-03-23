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「國立故宮博物院 X PEANUTS聯名旗艦店」進駐Pinkoi

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計行動電源。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計行動電源。圖／So-net提供

東方歷史文物與時下當紅IP品牌撞擊出全新創意火花！日本Sony企業在台分公司So-net（台灣碩網網路娛樂股份有限公司，以下簡稱So-net ）取得故宮商店經營權，即日起「國立故宮博物院 X PEANUTS聯名旗艦店」在Pinkoi平台開張，同步推出以北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」、晉朝王羲之「快雪時晴帖」、西周「毛公鼎」、明朝景泰「掐絲琺瑯番蓮紋盒」、元朝黃公望 「富春山居圖」、清朝「霽青描金游魚轉心瓶」等文物設計的全新跨界聯名商品和限時9折預購活動。

So-net以經典藝術結合可愛逗趣的設計理念，攜手國立故宮博物院與PEANUTS再度打造聯名商品，透過與SNOOPY的合作認識故宮，玩轉出創新的藝術火花，推出全方位生活用品。歡慶旗艦店平台開幕，即日起至4月8日限時推出22項新品預購活動，包含掃地機器人、iPhone手機殼、行動電源及KF94口罩等9折優惠，上網預訂即享折扣。

國立故宮博物院與PEANUTS本次新推出的聯名掃地機器人共有5款，其中晉朝王羲之「快雪時晴帖」獲得乾隆皇帝御題「神」字來表達對此書法的欣賞，搭配SNOOPY跳天門的乾隆題字及用印，讓打掃生活更添活潑氣息。

針對手機使用者，「國立故宮博物院 X PEANUTS聯名旗艦店」推出7款iPhone 13手機殼聯名新品。SNOOPY融合清朝「霽青描金游魚轉心瓶」上瓣瓣相連的番蓮花瓣，讓人物如串珠一般串在一起；也擷取「掐絲琺瑯番蓮紋盒」中的綠松石、青金石色調及番蓮花紋，讓SNOOPY在飽和鮮明色調中，呈現出中西融合並帶有萬花筒迷宮的獨特美感。

此外，特別為旅行玩家及學生、上班族設計的7款13,000mAh Type-C雙向快充行動電源，讓手邊的3C隨身用品隨時電力滿滿，其中「宗周鐘」頌揚西周晚期周王的豐功偉業並為後世子孫祈福，與SNOOPY的圖樣搭配，有祝福的意涵；另一款以清「翠玉白菜」的形象延伸設計，藉由翠玉色澤呈現SNOOPY的單純可愛。

近年來口罩已成為出門必備的單品，是日常穿搭的時髦配件，此次新推出3款韓式KF94口罩，其中一款以西周時期祭祀用的禮器「毛公鼎」為題材，與SNOOPY圖案互相結合，以黑色基調設計為出發點，是百搭的推薦款。

除了22項聯名新品外，即日起透過Pinkoi平台即可一次購足限量的雙品牌聯名小物，包括飲料提袋、保溫瓶、鑰匙圈、馬克杯、資料夾等。「國立故宮博物院 X PEANUTS聯名旗艦店」網址為https://www.pinkoi.com/store/so-shop。

國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計iPhone 13手機殼。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計iPhone 13手機殼。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X SNOOPY 聯名設計KF94醫療口罩。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X SNOOPY 聯名設計KF94醫療口罩。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計馬克杯。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計馬克杯。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計保溫瓶。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計保溫瓶。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計飲料提袋。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計飲料提袋。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS 聯名設計資料夾。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS 聯名設計資料夾。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計鑰匙圈。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計鑰匙圈。圖／So-net提供
「國立故宮博物院 X PEANUTS聯名旗艦店」於Pinkoi盛大開張。圖／So-net提供
「國立故宮博物院 X PEANUTS聯名旗艦店」於Pinkoi盛大開張。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計掃地機器人，共5款。圖／So-net提供
國立故宮博物院 X PEANUTS聯名設計掃地機器人，共5款。圖／So-net提供

國立故宮博物院 口罩

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