太魯閣事故追思會流標 王婉諭批台鐵：只想敷衍家屬？

太魯閣事故將於4月2日滿一周年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」指出，台鐵舉辦的追思會流標，恐使追思會停擺。時代力量立委王婉諭今表示，台鐵第二次招標如果再流標，恐怕就辦不成，而如此倉促的時間內，又真能辦一場符合家屬期待的追思會？她怒批，交通部、台鐵誠意到底在哪裡？「用不到10天就想草草了結這個追思會，是不是只想要敷衍家屬？」

王婉諭指出，今年2月時，家屬在苦等交通部、台鐵無果的情況下，本來預計要自己辦一場追思會，但和行政院長蘇貞昌會面後，蘇當面承諾會督促台鐵盡速辦理追思會相關事宜，家屬們因此停止自籌追思會的行動，盼望台鐵標案能順利進行，有機會能訴說對逝去家人的想念。

「這麼簡單甚至是卑微的心願，如今卻可能破滅」，王婉諭說，3月4日台鐵公開招標追思會，但在3月15日宣告流標，今天將舉辦第2次招標，「如果再流標，恐怕就辦不成了」。她也質疑，交通部長王國材今接受媒體採訪時，一再強調會盡力促成追思會的舉辦，但距離4月2日只剩短短10天，在如此倉促的時間內，真的能辦一場符合家屬期待的追思會嗎？