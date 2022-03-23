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身障者易有吞嚥障礙 門諾醫護助改善好下嚥

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院語言治療團隊透過吞嚥攝影的方式，詳細檢查身障者的吞嚥情形。圖／門諾醫院提供
門諾醫院語言治療團隊透過吞嚥攝影的方式，詳細檢查身障者的吞嚥情形。圖／門諾醫院提供

根據統計，有超過5成以上的身障者有吞嚥、咀嚼的困難，常發生咳嗽、嗆到甚至引發吸入性肺炎等情況。為了協助身障者吃得更安全，門諾醫院語言治療團隊積極協助身障機構孩子，評估吞嚥、吞嚥攝影，期盼身障者也能享受食物的美味。

15歲的阿生（化名）是名腦麻患者，長期住在機構中，近來因吃飯時感覺痰液變多、容易咳嗽，每到用餐時間，總是看不到阿生的笑容。經機構護理師轉介至門諾醫院就醫，語言治療團隊透過吞嚥攝影的方式詳細檢查。

過程中團隊特地結合輔具技師現場調整輪椅，讓長期坐在輪椅上的阿生，以最舒適輕鬆的角度完成吞嚥攝影。透過語言治療師的評估與說明，藉由調整進食姿勢、吃東西時不要仰頭、放慢餵食速度等進食建議，期盼改善與降低嗆咳的狀況。

門諾醫院聽語治療組長蘇燕玲表示，許多腦性麻痺的兒童，受到運動機能障礙影響，使他們在口腔肌肉的控制上較困難，不僅容易造成進食嗆咳，吞嚥困難的問題也隨之而來，因此必須透過吞嚥攝影找出問題所在，才能進一步調整與改善。

蘇燕玲建議，如家中長輩出現喝水嗆咳、吃飯時、飯後不停咳嗽，或是經常清喉嚨等，都可能是吞嚥問題的警訊，應至醫院復健科就診，經由醫師看診轉介語言治療師，針對患者評估吞嚥，設計個別化的進食策略與復健運動，讓患者能吃得開心、安全、有尊嚴。

經由吞嚥攝影的方式，可了解身障者的吞嚥情形，改善與降低嗆咳的狀況。圖／門諾醫院提供
經由吞嚥攝影的方式，可了解身障者的吞嚥情形，改善與降低嗆咳的狀況。圖／門諾醫院提供

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