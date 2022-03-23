竹市南大路警察宿舍活化 搖身變展覽館、蔬食餐廳

新竹市歷史建築「南大路警察宿舍」修復活化完成，全面打造為新竹後站文創園區「下竹町」。市府委外經營廠商將2棟宿舍分規畫為展覽廳與蔬食餐廳，歡迎遊客來訪感受有別以往的日式風情，戶外綠地也新移植樟樹、茄苳等樹種，替下竹町添綠意。

南大路警察宿舍就位於新竹車站後站、轉運站附近，也鄰近新竹公園、動物園等，是不少搭乘火車旅客造訪新竹的「玄關」。南大路警察宿舍為日治時代興建，現存2棟、4戶的雙拼日式宿舍，隨歷史變遷，過去曾有台鐵員工、國軍眷屬與警務人員入住。

新竹市政府近年投入4572萬元重新修復南大路警察宿舍，並啟動促參案委由時藝文化創意公司營運，宿舍建物修舊如舊，保留日式黑瓦、出簷雨庇等設計，戶外庭院也保留茄苳、台灣櫸、芒果樹、龍眼樹與鳳凰木等老樹，以全新「下竹町」面貌迎賓。

市府文化局與進駐廠商今天舉行開幕儀式，南大路145號與147號為展覽館，開檔首展邀來建築畫家李乾朗展出建築手稿，李還特地為「下竹町」創作畫作。南大路162號與166號則由亞洲創意蔬食料理品牌「新築窟」進駐，主打各種植物性的現代亞洲料理。

「新築窟」主廚Mai Bach為越南華裔，從小在美國長大。她今天也介紹多項特色的亞洲蔬食料理像是「韓式泡菜炸咕咕」運用韓式泡菜搭配炸袖珍菇，酥炸後的袖珍菇口感如雞肉，搭配韓式泡菜增添鹹香風味。肉品也全面採用植物肉取代，讓環境永續。