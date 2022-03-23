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鳳山人準備！三井LaLaport高雄250品牌進駐、開幕日公開

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
左起台灣糖業(股)公司董事長陳昭義、高雄市長陳其邁、台灣三井不動產(股)公司董事長下町一朗，今簽定LaLaport高雄地上權契約。圖／三井不動產集團提供
左起台灣糖業(股)公司董事長陳昭義、高雄市長陳其邁、台灣三井不動產(股)公司董事長下町一朗，今簽定LaLaport高雄地上權契約。圖／三井不動產集團提供

三井不動產集團任今日宣布繼續前進南台灣展店，展開第三座Mitsui Shopping Park LaLaport開發案，地點確定落腳高雄市東區鳳山。今日與台灣糖業（股）公司在高雄市長陳其邁簽定地上權契約。預定2023年動工，2026年開幕。

三井不動產集團區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport，已分別在台北市東區南港、台中市東區展開興建工程，今日三井不動產集團宣布在南台灣的高雄鳳山展開第三座Mitsui Shopping Park LaLaport開發案，這也象徵三井不動產集團商業事業版圖已正式擴大到台灣三大都市圈。

LaLaport高雄鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，是鳳山地區首座正統的區域型購物中心，規劃約有250間專櫃進駐，計畫打造匯集時尚購物、美食、藝文娛樂等一站滿足的區域型購物中心，周邊區域涵蓋衛武營、建軍站藝術村等藝文特區。進駐後與在地藝文產業結合、交通網絡等串聯後，將望吸引更多移住人口與創造在地就業機會，帶動高雄東區觀光、藝文、娛樂產業發展。

近幾年為三井不動產集團在台灣打下穩固基礎的OUTLET事業，分別為MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港、以及甫於2月25日開幕的MITSUI OUTLET PARK台南。其他還包含同樣興建工程持續進行中的「林口媒體園區複合式商業設施開發案」在內，LaLaport高雄，也將成為三井不動產集團在台灣第七個商業設施開發案。

LaLaport高雄內部示意圖。圖／三井不動產集團提供
LaLaport高雄內部示意圖。圖／三井不動產集團提供
LaLaport高雄預定2023年動工，2026年開幕。圖／三井不動產集團提供
LaLaport高雄預定2023年動工，2026年開幕。圖／三井不動產集團提供
LaLaport高雄落腳高雄市東區鳳山。圖／三井不動產集團提供
LaLaport高雄落腳高雄市東區鳳山。圖／三井不動產集團提供

東區 林口

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