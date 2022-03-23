全台深夜狂搖震出焦慮感 醫師給5個字助心安

今天凌晨地牛翻身，狂搖整夜，更因首震發生在深夜1時41分，與當年921地震時間相近，且強烈餘震不斷，感受太過明顯，勾起不少人對921的恐怖回憶，就怕噩夢重演；對此，醫師呼籲，以5字訣「安、靜、能、繫、望」舒緩情緒。

衛福部草屯療養院指出，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，後續於43分、45分又接續發生規模6.1、4.7餘震，嚇醒許多原本已熟睡的民眾，部分經歷921及南部311大地震的民眾恐因當時記憶遭喚醒，產生恐慌、焦慮等症狀。

該院臨床心理科主任黃裕達表示，歷經震災或恐怖景象的災民因擔心再次發生災難，對任何聲響、晃動與地震訊息易繃緊神經、過度焦慮，因此靜不下來，無法集中注意力，而感到疲憊、肌肉痠痛，甚至失眠等，其實都是正常狀態。

只不過，地震頻繁，民眾內心的恐懼、不安、焦慮的情緒恐拉長，而在壓力源未能快速解除的情況下，就該學著自我心理調適，因此呼籲民眾要依照國際災難創傷專家史蒂芬霍布福爾的心理安定五字訣「安、靜、能、繫、望」舒緩情緒。

黃裕達說，「安」促進安全，在確保自身安全的環境下，避免過度接觸會引發不適的資訊，藉此增加安全感，降低因地震帶來的創傷壓力反應；「靜」促進平靜，若發現情緒焦慮不穩，可從事讓自己感到平靜或安定的活動，來平衡身心狀態。

「能」促進效能，面對未知常會產生失控感，此時最重要就是增加自我效能感，在能力範圍內完成任務或挑戰，建立信心，重拾自我效能感；「繫」促進聯繫，可利用網路或電話尋求親友的陪伴與支持；「望」灌輸希望，避免部必要的自責，專注在可以達成目標的資源與力量，找到未來的希望感。