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台鐵五一勞動節擬罷工 王國材：盼工會慎思而行

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材說，我們會繼續協商。記者邱德祥／攝影
交通部長王國材說，我們會繼續協商。記者邱德祥／攝影

台鐵公司化爭議持續未解，台鐵企業工會今動員上千名員工上街頭抗議，強調反對不清不楚的公司化，若訴求沒有得到政府善意回應，不排除還有下一波行動。台鐵企業工會今下午也召開會員大會，會中參與者鼓掌通過，確定將搜集員工的五一勞動節不加班申明書，在當天「合法休假」，不加班。

對此，交通部長王國材今下午受訪時表示，台鐵公司化是希望能讓台鐵員工不管是薪資福利，還是光榮感都可以更增加，明天公司化條例要進行公聽會，期待工會把所有問題提出來，我們一一解答。

王國材說，無論是罷工或是休假，都會讓我們運輸受影響，這是影響全國搭乘台鐵民眾的權益，希望他們慎思而行。

至於如果工會真的罷工，是否有因應措施？王國材說，我們會繼續協商，過去這段時間，已經把公司化的原因、規劃都講得很清楚，明天有公聽會，如果還有不清楚的地方，大家合理討論，明天公聽會就是一個很好機會，請他們提出來，看看還有沒有罷工理由。

台鐵公司化 王國材 罷工

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