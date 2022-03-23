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台船公司承造第11艘100噸級巡防下水 後續4艘明年交船
台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署第11艘100噸級巡防救難艇，今天上午11時在台船公司基隆廠舉行下水典禮儀式，後續4艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。
儀式由台船公司副總經理周志明與海巡署艦隊分署分署長廖德成共同主持，請北部分署分署長扶大桂夫人陳美鳳女士擔任擲瓶人。下水典禮邀請海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓蒞廠觀禮。
海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，今天是第11艘100噸級巡防救難艇，台船編號HNO.1149，今天舉行下水典禮，後續4艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。
台船公司積極配合政府國艦國造政策，近年參與包括海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、海巡署推出的4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦艇，科技部的海研一號、二號、三號海洋研究船，教育部的海洋實習船等案建造。
台船表示，未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力後盾。
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