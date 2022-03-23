聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸對台水果禁令 我國二度向WTO例會提貿易關切
去年中國大陸對台下鳳梨禁令，我方去年底狀告世界貿易組織（WTO），在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）第81次例會中 ，提出特定貿易關切未果；今年SPS例會今起三天舉行，我國將二度提出特定貿易關切。
農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，SPS例會本月23、24、25日舉行，會議今天開始，我國提出的貿易關切議程會在24日進行，由我國駐WTO代表團代表發言，再度提出貿易關切，會盡力爭取我方權益。
據了解，我方會在這次例會中，論述我國鳳梨品質，希望對方國（中國大陸）停止農產品貿易能夠遵守程序，雙方能盡快恢復到平台上對話，若意見仍遭擱置不回應，則會思考是否進去下一階段解決爭端機制，進行改正判決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言