大陸對台水果禁令 我國二度向WTO例會提貿易關切

去年中國大陸對台下鳳梨禁令，我方去年底狀告世界貿易組織（WTO），在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）第81次例會中 ，提出特定貿易關切未果；今年SPS例會今起三天舉行，我國將二度提出特定貿易關切。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，SPS例會本月23、24、25日舉行，會議今天開始，我國提出的貿易關切議程會在24日進行，由我國駐WTO代表團代表發言，再度提出貿易關切，會盡力爭取我方權益。

據了解，我方會在這次例會中，論述我國鳳梨品質，希望對方國（中國大陸）停止農產品貿易能夠遵守程序，雙方能盡快恢復到平台上對話，若意見仍遭擱置不回應，則會思考是否進去下一階段解決爭端機制，進行改正判決。