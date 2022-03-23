台金針菇在美檢出李斯特菌 陳吉仲：調查後向國人報告

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌，農委會主委陳吉仲今天表示，不太可能在生產過程中出現，但農委會會在短時間內調查清楚，再對外公布。

陳吉仲今天參加「好釋接棒 鳳梨旺旺」記者會，跟全聯一起賣鳳梨。現場媒體詢問，台灣金針菇利斯特郡的後續處理，陳吉仲說，水質或土壤環境中都有李斯特菌，但金針菇的生長環境中，也請農糧署、防檢局確認過，不太可能在生產過程出現，因為會有高溫滅菌及相關處理，因此認為是運輸過程造成，或包裝處理產生的疑慮；農委會會在最短時間調查出來，向國人報告。

農委會副主委陳駿季表示，李斯特菌普遍存在土壤等環境中，在國內生鮮即食產品，李斯特菌檢測限量是100 cfu/g；但台灣金針菇屬非生鮮即時產品衛福部沒訂標準。運輸過程當環境適當，產品如有微量的李斯特菌增殖至一定量就有可能呈現陽性。

他表示，至於其他可能的汙染途徑，農委會也持續與業者溝通，確認生產、包裝到物流運輸的可能汙染途徑，未來會輔導業者加強控管。