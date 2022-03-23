再傳第2起台灣金針菇染李斯特菌？美FDA回收

再傳第二起台灣金針菇受到李斯特菌汙染遭回收事件；美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌，這次廠商為「Top Quality Produce Inc」，業界研判為在當地改包裝的產品。

農委會農糧署副署長姚志旺證實此事，但他說，這起公告事件，以及昨天曝光的金針菇，貨源都來自位於西螺的尚旺農場；尚旺供貨給「彰化縣香菇合作社」，同時也供貨給「Top Quality Produce Inc」這家廠商，在同一個貨櫃裡出口到美國，也就同樣都被驗出李斯特菌，等於一個貨櫃、一個農產品供貨商，提供給兩個廠商，一起去美國，因此美國FDA分為兩起事件公告。

姚志旺說，農糧署會介入輔導，了解整個菇類生產的情形、管理，生產過程究竟有那些問題，同時也要請相關的農政單位協助，比如農試所、農改場等等，看看究竟哪裡出了問題。

根據美國FDA公告，正在召回所有200g/7.05oz包裝的台灣金針菇3月1日至3月16日的產品，遭受李斯特菌汙染。

而這批產品為200 克/7.05盎司，帶有透明綠色塑料袋，並標有中英文「台灣金針菇」。塑料袋的一側，有UPC代碼848180019661、Top Quality Produce Inc的名稱、地址、徽標和食品說明，以便在冷藏和烹飪前保持冷藏和烹飪。

公告中指出，單核細胞增生李斯特菌可導致幼兒、體弱的老年人和其他免疫系統較弱的人患嚴重疾病，有時甚至會致命。

姚志旺說，3月21公告的金針菇被檢出李斯特菌案，經洽彰化縣菇類生產合作社了解，與3月18案均為西螺尚旺農場供貨，這案件是1月27日裝櫃出口，透過不同貿易商供應美國不同通路，出口前也都有經過檢測沒問題才出口。