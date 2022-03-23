快訊

直播／本土+2、無病歿 境外移入95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再傳第2起台灣金針菇染李斯特菌？美FDA回收

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌。圖／取自FDA官網
美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌。圖／取自FDA官網

再傳第二起台灣金針菇受到李斯特菌汙染遭回收事件；美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌，這次廠商為「Top Quality Produce Inc」，業界研判為在當地改包裝的產品。

農委會農糧署副署長姚志旺證實此事，但他說，這起公告事件，以及昨天曝光的金針菇，貨源都來自位於西螺的尚旺農場；尚旺供貨給「彰化縣香菇合作社」，同時也供貨給「Top Quality Produce Inc」這家廠商，在同一個貨櫃裡出口到美國，也就同樣都被驗出李斯特菌，等於一個貨櫃、一個農產品供貨商，提供給兩個廠商，一起去美國，因此美國FDA分為兩起事件公告。

姚志旺說，農糧署會介入輔導，了解整個菇類生產的情形、管理，生產過程究竟有那些問題，同時也要請相關的農政單位協助，比如農試所、農改場等等，看看究竟哪裡出了問題。

根據美國FDA公告，正在召回所有200g/7.05oz包裝的台灣金針菇3月1日至3月16日的產品，遭受李斯特菌汙染。

而這批產品為200 克/7.05盎司，帶有透明綠色塑料袋，並標有中英文「台灣金針菇」。塑料袋的一側，有UPC代碼848180019661、Top Quality Produce Inc的名稱、地址、徽標和食品說明，以便在冷藏和烹飪前保持冷藏和烹飪。

公告中指出，單核細胞增生李斯特菌可導致幼兒、體弱的老年人和其他免疫系統較弱的人患嚴重疾病，有時甚至會致命。

姚志旺說，3月21公告的金針菇被檢出李斯特菌案，經洽彰化縣菇類生產合作社了解，與3月18案均為西螺尚旺農場供貨，這案件是1月27日裝櫃出口，透過不同貿易商供應美國不同通路，出口前也都有經過檢測沒問題才出口。

美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌。圖／取自FDA官網
美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌。圖／取自FDA官網

美國 農糧署

延伸閱讀

金針菇不用洗就能下鍋？網掀兩派論戰 飯店廚師曝關鍵解答了

美國與英國達成貿易協議 對英國放寬鋼鋁關稅

我金針菇 美驗出李斯特菌汙染

輸美被驗出毒菇 彰化縣菇類生產合作社稱出口前採陰性

相關新聞

再傳第2起台灣金針菇染李斯特菌？美FDA回收

再傳第二起台灣金針菇受到李斯特菌汙染遭回收事件；美國食品藥品監督管理局（FDA）21日再公布台灣金針菇檢出李斯特菌，這次...

別擅闖軌道！鐵路法修正通過 致人死亡最高罰50萬

以往不少民眾會入侵平交道，跨越路線，影響鐵路安全。立法院交通委員會今天修正通過鐵路法第70條，將致人死亡的罰鍰提高到50...

大陸對台水果禁令 我國二度向WTO例會提貿易關切

去年中國大陸對台下鳳梨禁令，我方去年底狀告世界貿易組織（WTO），在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）第8...

生物菌劑減用肥料 環署將於石門、翡翠水庫推廣

為減少過度施肥造成水源污染，環保署與台大合作試驗生物菌劑、生物炭等「生物防治技術」，除了能減少肥料使用量外，也能增加農作...

台金針菇在美檢出李斯特菌 陳吉仲：調查後向國人報告

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌，農委會主委陳吉仲今天表示，不太可能在生產過程中出現，但農委會會在短時間內調查清楚，再...

行動力挺農民 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒

農委會與全聯福利中心上午舉辦「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會，推出買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦鮮果冰棒的活動。農委會主委陳吉仲與農糧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。