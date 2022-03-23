清明連假國道恐現大量車潮 高公局11條替代道路因應

清明連假將屆，預估將有大量返鄉掃墓、旅遊車潮，高公局也針對國道易壅塞路段，規畫了4條國道長途、7條地區短途替代道路，提供用路人選擇，也呼籲居住在易壅塞路段沿線民眾，直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段，節省行車時間。

高公局表示，國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國1國3新竹至台南地區雙向及國3中港系統至彰化市區南向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

至於地區短程者，高公局表示，國道尖峰時段儘量避免行駛上國道，多利用省、縣道，包括湖口、竹北至新竹雙向、台中大雅至彰化員林雙向、新北土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、台中快官至南投草屯雙向、南投中興至台中北向，及高雄田寮至旗山東向等7條。