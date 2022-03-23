台鐵千名員工上街抗議公司化條例 工會：不排除罷工

台鐵公司化條例爭議不休，不滿交通部未經充分溝通，就將公司化條例草案直接送到立法院審議，台鐵企業工會今動員上千名員工上街頭抗議，強調反對不清不楚的公司化，若訴求沒有得到政府善意回應，不排除還有下一波行動；台鐵產業工會今也出面抗議，強調公司化不是萬靈丹，安全改革要基層參與，為避免改革倉促無效，將送勞資爭議協調。

台鐵企業工會今上午號招上千名員工在台北車站集結，一行人浩浩蕩蕩前往立法院陳情，只見員工喊「要安全、要安定」、「反對不清不楚的公司化」等口號，包括立委洪孟楷、楊瓊瓔、林奕華、傅崐萁、李昆澤、劉世芳、賴香伶、邱臣遠等人都出面聲援。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，今天這場活動對我們來講是很無奈、遺憾的動作，因為整個公司條例沒有經過完整溝通程序就倉促送立院審議，已造成基層員工人心惶惶，在不安定 不安心的心態下，整個壓力當然會反映到工會，所以今天的活動是不得不的作為。

陳世杰表示，希望藉由陳情活動，讓政府，甚至是立委聽到台鐵同仁的聲音，整個改革過程中如何讓員工信任，安心在職場工作，才是跨出改革的第一步。

實際上，台鐵企業工會昨也發出一封給國人的公開信，質疑政府假借公司化名義，行炒地皮之實，陳世杰說，整個公司化條例裡面，台鐵很多資產必須回歸政府所有，且被拿出作為償債基金，大家都很擔憂土地會變財團化。

對於交通部長王國材認為「工會不懂我的心」，陳世杰說，整個公司化條例，包括土地資產處理都不清不楚，怎麼讓台鐵同仁信任，尤其2003年時任行政院長游錫坤曾經承諾台鐵債務由政府承擔，如今都跳票，那現在的保證承諾是否又會變成政治謊言。

陳世杰也表示，公司化條例中，有關員工保障方面都沒有寫清楚，空口白話，只會說員工未來福利獎金會更高，但世界先進國家的鐵路軌道運輸，業外收入要占六成以上才可以轉虧為盈，換句話說，如果土地資產無法留下來讓公司開發經營，未來鐵路公司未來不一定會賺錢，那又何談員工福利會更高。

對於工會也有提出自己的公司化版本，陳世杰說，兩個版本的公司化有12條的差異，不過員工最不滿意的地方在於交通部完全沒有經過溝通程序，也不理工會，就倉促把條例送到立院，是否會再有進一步的動作，又或是走勞資爭議調解，會再研議。