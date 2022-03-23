別擅闖軌道！鐵路法修正通過 致人死亡最高罰50萬

以往不少民眾會入侵平交道，跨越路線，影響鐵路安全。立法院交通委員會今天修正通過鐵路法第70條，將致人死亡的罰鍰提高到50萬，希望能夠杜絕憾事發生。

依據鐵路法第70條，行人、汽車駕駛人或牲畜占有人違反第57條第2項至第4項或是第64條準用第57條第二項至第四項規定之一者，處新台幣1萬元以上5萬元以下。

民眾黨團建議，考量鐵路電氣化區間發生跨越或侵入情勢恐造成嚴重後果，現行法條處罰過輕，所以增訂第二項規定，主管機關得視跨越或侵越情節輕重給與處罰。

根據民眾黨團今天提案內容，如影響鐵路安全、情節重大者，處新台幣5萬元以上10萬元以下罰鍰；致重傷者，處新台幣10萬以上30萬以下罰鍰；致人死亡者處新台幣10萬以上50萬人以下。最後全案修正通過。