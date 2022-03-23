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影／台鐵工司化爭議 台鐵產業工會要求送調解

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行「條例勿闖關 工會送調解」記者會，表示工會要求送出「勞資爭議調解」，如果台鐵企業工會不送，產工也會送，調解倘若不成，產工也一定會有下一步行動。記者黃義書／攝影
台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行「條例勿闖關 工會送調解」記者會，表示工會要求送出「勞資爭議調解」，如果台鐵企業工會不送，產工也會送，調解倘若不成，產工也一定會有下一步行動。記者黃義書／攝影

台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行「條例勿闖關 工會送調解」記者會，就交通部推動台鐵公司化，立法院審查「國營台鐵公司設置條例」草案一事表示，台鐵產工跟台鐵的所有工會一起站出來，為的是希望國家正視鐵路安全及保障，而不是台鐵過去遇到事故避重就輕的態度。就是像在普悠瑪事故後製作「安全第一」的紅背心，好像讓員工穿了就會有安全。而現在的「公司設置條例」就好像是執政黨的「紅背心」，一昧的對外宣傳公司化台鐵會更安全，但實際上在工作場域的教育訓練、設備一樣沒標準也老舊，人手缺乏傳承不足，沒有安全及保障。

台灣鐵路產業工會指出，為避免無效的倉促改革，工會要求送出「勞資爭議調解」，如果台鐵企業工會不送，產工也會送，調解倘若不成，產工也一定會有下一步行動，讓政府這輛失速列車停下來。同時要求政府正視基層的心聲，與工會簽訂協議避免讓爭議擴大。

台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行「條例勿闖關 工會送調解」記者會，指現在的「公司設置條例」就好像是執政黨的「紅背心」，一昧的對外宣傳公司化台鐵會更安全，記者黃義書／攝影
台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行「條例勿闖關 工會送調解」記者會，指現在的「公司設置條例」就好像是執政黨的「紅背心」，一昧的對外宣傳公司化台鐵會更安全，記者黃義書／攝影

台鐵公司化 台北車站 台鐵

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