交通部推動台鐵公司化 台鐵工會提5訴求

交通部推動台鐵公司化，上午立法院審查「國營台鐵公司設置條例」草案，台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。

台鐵工會的抗議遊行隊伍，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。指政府推動台鐵公司化的做法是假改革。公司化不是萬靈丹，安全改革要基層參與，政策負債要政府負擔，勞動條件要白紙黑字的保證。

工會並出提出5點訴求：

台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影

台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影

台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影

台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影

台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影