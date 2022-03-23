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交通部推動台鐵公司化 台鐵工會提5訴求

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影

交通部推動台鐵公司化，上午立法院審查「國營台鐵公司設置條例」草案，台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。

台鐵工會的抗議遊行隊伍，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。指政府推動台鐵公司化的做法是假改革。公司化不是萬靈丹，安全改革要基層參與，政策負債要政府負擔，勞動條件要白紙黑字的保證。

工會並出提出5點訴求：

一、安全改革是進行式，公司化能確實加強落實安全改革效能。

二、現職人員選擇交通資位制繼續任用，均比照軍公教人員調薪辦理。

三、台鐵公司自辦銓敘審定具有法定效力。

四、職務宿舍維持現狀。

五、未來台鐵公司薪資制度與福利採雙軌制。

台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」，手持「安全優先 民眾安心」、「安全可貴 員工無罪」、「永續經營 員工安心」等抗議手板，由台北車站遊行前往立法院陳情抗議。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影
台灣鐵路工會號召1千5百名的台鐵員工參加台鐵工會舉辦的「條例勿闖關，工會送調解」抗議遊行。記者黃義書／攝影

台鐵公司化 立法院 軍公教

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