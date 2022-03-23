快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵回數票限時優惠 搭滿贈不限區間最高5折優惠券

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司推出回數票限時優惠活動。本報資料照片
台灣高鐵公司推出回數票限時優惠活動。本報資料照片

為鼓勵大眾多加利用安全、便捷又環保的高鐵列車往來南北，台灣高鐵公司推出回數票限時優惠活動。高鐵公司說，凡購買回數票且購票時已登錄會員卡號的旅客（不限購票日期），於4月1日至6月30日活動期間，將可搭乘次數使用完畢者，即可獲贈不限區間標準車廂對號座電子優惠券1張。

贈送方式依旅客購買回數票總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿2200元贈送75折券；介於2200至5000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠5折券。

高鐵公司提醒購買回數票的旅客，該次優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄個人會員號碼，每位會員每月累計最多贈送2張電子優惠券；凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月10日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄之會員帳號，當天即可使用。

舉例來說：旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5535元，於4月30日前搭完第10次，5月10日即可獲贈5折電子優惠券，當日即可透過TGo會員網頁或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、車次之標準車廂對號座車票1張，適用搭乘日至8月31日止，車票不限本人使用，但疏運期間恕不適用。

高鐵公司說，回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。二種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次自由座車廂，是經常往返二地的旅客，搭乘高鐵的最佳選擇。回數票均採「記名制」，限持卡者本人使用，敬請旅客依相關規定享受優惠。

高鐵 票價

延伸閱讀

「壽司郎」天母高島屋店3／25開幕！「大切生鮭魚」一貫20元限時優惠必吃⁣

東航失事後 廣州機場民眾排隊退票、改搭高鐵

「城市博覽會水上觀展」搭豪華客輪遊基隆享高鐵優惠

高鐵行動購票App又推新功能 訂票「動口」不動手

相關新聞

別擅闖軌道！鐵路法修正通過 致人死亡最高罰50萬

以往不少民眾會入侵平交道，跨越路線，影響鐵路安全。立法院交通委員會今天修正通過鐵路法第70條，將致人死亡的罰鍰提高到50...

鐵路法擬鬆綁國有土地運用 立委怕台鐵公司淪脫韁野馬

立法院交通委員會今天審查鐵路法部分修正，交通部擬新增第21條之1，不受國有財產法第28條和都市計畫法第27條限制，鬆綁國...

睡夢中遇上地震要跑？消防大隊長說最好請留在床上

芮氏6.6級大地震震撼全台，許多民眾在睡夢中被驚醒，「睡夢中遇上地震該不該跑？ 」台南市消防局第六大隊長大隊長邱淵明今天...

清明連假國道恐現大量車潮 高公局11條替代道路因應

清明連假將屆，預估將有大量返鄉掃墓、旅遊車潮，高公局也針對國道易壅塞路段，規畫了4條國道長途、7條地區短途替代道路，提供...

台鐵千名員工上街抗議公司化條例 工會：不排除罷工

台鐵公司化條例爭議不休，不滿交通部未經充分溝通，就將公司化條例草案直接送到立法院審議，台鐵企業工會今動員上千名員工上街頭...

薪傳歌仔戲「昭君」三進宮 國家戲劇院再現內台經典

改編自歌仔戲內台經典劇目「昭君‧丹青怨」，由薪傳歌仔戲劇團藝術總廖瓊枝監口述，戲曲教授蔡欣欣執筆，聚焦於王昭君自繪的三福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。