高鐵回數票限時優惠 搭滿贈不限區間最高5折優惠券

為鼓勵大眾多加利用安全、便捷又環保的高鐵列車往來南北，台灣高鐵公司推出回數票限時優惠活動。高鐵公司說，凡購買回數票且購票時已登錄會員卡號的旅客（不限購票日期），於4月1日至6月30日活動期間，將可搭乘次數使用完畢者，即可獲贈不限區間標準車廂對號座電子優惠券1張。

贈送方式依旅客購買回數票總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿2200元贈送75折券；介於2200至5000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠5折券。

高鐵公司提醒購買回數票的旅客，該次優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄個人會員號碼，每位會員每月累計最多贈送2張電子優惠券；凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月10日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄之會員帳號，當天即可使用。

舉例來說：旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5535元，於4月30日前搭完第10次，5月10日即可獲贈5折電子優惠券，當日即可透過TGo會員網頁或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、車次之標準車廂對號座車票1張，適用搭乘日至8月31日止，車票不限本人使用，但疏運期間恕不適用。

高鐵公司說，回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。二種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次自由座車廂，是經常往返二地的旅客，搭乘高鐵的最佳選擇。回數票均採「記名制」，限持卡者本人使用，敬請旅客依相關規定享受優惠。