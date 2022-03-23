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台灣國際蘭展26日登場 快來台南用掉國旅劵及農遊劵

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局提醒把握國旅劵及農遊劵使用期限維持至4月底。圖／台南市政府觀旅局提供
台南市觀旅局提醒把握國旅劵及農遊劵使用期限維持至4月底。圖／台南市政府觀旅局提供

每年3至4月春暖花開，台南木棉花、羊蹄甲、紅花風鈴木、蜀葵花、柚花等陸續繽紛綻放，今年睽違2年再次舉辦的「2022台灣國際蘭展」也將在26日登場，台南市觀旅局表示，白天賞花後夜晚可到永華市政中心西拉雅廣場欣賞玫瑰花燈海。

觀旅局指出，台灣國際蘭展將於3月26日重新開展至4月5日，展期橫跨至兒童節連假結束，讓全國遊客都可好好安排時間前來欣賞。

觀光旅遊局準備550盆(每日限量兌換50盆，共11天)的蘭花小盆栽，參觀民眾只要憑今年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票(或收據)等證明，即可至會場內的「台南市政府觀光旅遊局服務台」兌換蘭花小盆栽(花色隨機)，單筆未滿2000元1盆，2000元以上2盆，每人每日最多2盆，數量有限，送完為止。

觀旅局說，另外3至4月正逢台南熱鬧盛開的花季，還有西港的花旗木、學甲的蜀葵花、烏山頭的櫻花，都是非常美麗的舒心景緻，再加上各地的活動，至少要玩個3天才夠，當然就是要住在台南在地合法旅宿最安心、最好玩，今年就讓台灣國際蘭展「蘭」「住」你。

除了住宿滿額可以送蘭花小盆栽之外，觀光旅遊局還彙整了55間業者配合在蘭展期間提出優惠，包含住宿、伴手禮、租車、景點、團體旅遊等超值方案，只要憑蘭展門票或購票相關證明就可享有消費優惠，還有9家旅行社規畫31條遊程供民眾報名參加。

蘭展周邊也有許多順遊景點，如台糖烏樹林園區、後壁菁寮老街(無米樂、俗女村)、白河關子嶺風景區、東山咖啡龍眼乾、鹽水橋南老街、八角樓等都很適合闔家大小漫遊品味。

觀光旅遊局長郭貞慧說，今年推出的住宿台南送蘭花小盆栽活動，準備贈送的品種是蝴蝶蘭，因為蝴蝶蘭的花朵像是空中飛舞的蝴蝶，所以有一種蝴蝶蘭的花語說法是「幸福向你飛來」，也是希望全球能夠趕快走出疫情、迎向幸福。

另外，國旅劵及農遊劵的使用期限到4月底即將到期，也歡迎民眾趁此時間來台南搭配蘭展優惠使用，來場台南賞花之旅。最後提醒全國遊客，進到台灣國際蘭展現場，同樣記得做好實聯制登記、清潔消毒手部衛生以及請勿邊參觀邊飲食，一起繼續努力維持安心防疫新生活運動。

「2022台灣國際蘭展」

https://www.twtainan.net/go/Vyb86oev

「2022愛在台南 浪漫燈海」

https://www.twtainan.net/go/K9b6R9bE

「南國花都」大台南賞花地圖

https://www.twtainan.net/go/5xe7LAa7

台南旅遊網

http://www.twtainan.net

台南旅遊粉絲團

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台南 盆栽 賞花

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影／黃偉哲赴立院宣傳台灣國際蘭展

就想「蘭」住你 國際蘭展推住宿送限量蘭花小盆栽

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