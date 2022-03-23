鐵路法通過觀光列車票價與通勤收費脫鉤 台鐵指這車可能先調

為了讓觀光鐵路的可彈性訂定票價，與通勤收費脫鉤，立法院交通委員會今天審查鐵路法部分修正，交通部擬新增第47條之1。全案照案通過。

根據交通部今天建議依行政院提案條文通過內容，希望新增第47條之1，鐵路機構經營之一部分或全部路線可串連沿線觀光地區並具觀光服務性質者，得依提供觀光服務內涵收取費用；其費用、路線範圍併同觀光服務計畫應報主管機關核定，經核定後由鐵路機構公告實施，變更時亦同。

至於觀光服務計畫，則應包含所具觀光服務特性；規畫路線、服務範圍和期程；還有服務內涵、費用、對當地旅客影響及配套措施。

對於今天修正案通過，交通部長王國材表示，要請台鐵先規畫產品，針對平溪、內灣、集集等三條比較具觀光性質的支線，要提出觀光內涵，像是供餐等服務，要有內涵才能提高票價，未來觀光鐵路票價就脫鉤。

但他強調，不是說通過就會就地實施，還是要把內涵做出來。現在因為沒有授權不能有觀光票價，才會採用包車模式，給雄獅等旅行社經營。

至於哪些車、班次先調，台鐵說，可能從專屬列車、美食列車等觀光列車，來提高票價，或是看哪幾班車要先提高票價，都還要研議。台鐵強調，時程還不確定，不過應該郵輪式列車會優先調整，畢竟該列車針對客層都是觀光客，而不是通勤族。