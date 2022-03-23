鐵路法擬鬆綁國有土地運用 立委怕台鐵公司淪脫韁野馬

立法院交通委員會今天審查鐵路法部分修正，交通部擬新增第21條之1，不受國有財產法第28條和都市計畫法第27條限制，鬆綁國有土地運用，台鐵公司化後可以自行決定資產開發。不過立委就質疑，台鐵應該先做好本業再做副業，也擔心一旦鬆綁，就會變成脫韁野馬，管也管不住。

根據交通部提出的鐵路法修正草案，擬增訂第21條之1，讓國營鐵路機構得辦理路線、場站及其他國有不動產等開發，並就開發所涉都市計畫變更，畫設合理使用分區類別、訂定合適開發強度及容許使用項目，及增訂國有不動產處分與收益等規定。

按照交通部今建議依行政院提案條文通過內容，國營鐵路機構為經營鐵路業務或辦理前條附屬事業所需使用公有不動產，得辦理有償撥用。

此外，國營鐵路機構報經主管機關核准，得辦理其經管國有不動產開發、處分或收益，不受國有財產法第28條規定限制。前項開發方式、規畫、程序、審議、經營、監督管理、處分、收益及其他機關事項辦法，由主管機關定之。

第二項中不動產屬國營鐵路機構資產者，其收入得由該機構循環運用。涉及都市計畫變更者，主管機關得協調都市計畫主管機關依都市計畫法第27條迅速辦理汛期變更；涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫或國土計畫法相關規定辦理。

前項都市計畫變更，應畫設合理土地使用分類區別，訂定合適土地開發強度及容許使用項目；另適度減輕國營鐵路機構開發義務負擔。

立委洪孟楷質疑，交通部長王國材說要鬆綁，所以做土地開發，拿日本JR做對比，但想知道台鐵本業跟副業是什麼，本業應該是運輸、交通、安全，不反對跟日本類比，但台鐵有跟日本一樣安全、準點、迅速嗎？他認為本業先談好再談副業。

洪孟楷也質疑，台鐵有無推估過，土地資產市值多少，然後有無方向，以及想過通過後哪幾筆土地優先開發，要做什麼用途？修法不是空白授權，鬆綁了以後變脫韁野馬，完全管不住、抓不住。

洪孟楷說，未來應找公眾利益土地做開發使用，不然也會怕變豪宅或是特定人士使用。哪些古蹟不能動，台鐵要先有計畫跟想法，而不是東找一塊西找一塊都可以，台鐵會變蠶食鯨吞。

洪孟楷說，現行法令綁很緊，修法又很鬆，一次放寬太多，要規範多少價值以上土地要報立法院備查，行政院也要通過，台鐵土地是全民所有，要做嚴格把關。

立委魯明哲也呼籲，設定地上權有要天花板計畫。對於新增條文表示憂心，認為交通部未來取得三塊土地甚至其他做償債基金，可能百花齊放，又要如何喊停。當資產處分或是營運，已經到飽和，有沒有人可以踩剎車？還是靠董事長良心？那轉虧為盈建議不要賣地？應該都要有剎車機制。

立委邱臣遠則要求台鐵和交通部說明清楚土地移撥程序跟定義，他說，工會在做相關陳抗，員工對台鐵改革還沒有共識，充滿疑慮，公司化後要收土地感到忐忑不安，認為剝奪台鐵資產開發收入，不說清楚怎麼讓員工相信可以領到部長信誓旦旦發的4個月獎金?

王國材說，目前台鐵資產開發跟賣便當占17.5％，日本鐵路公司幾乎六成以上，鬆綁是為了台鐵公司在未來對倉庫跟宿舍開發，行政院有很大誠意鬆綁，是為了台鐵公司好，沒有財團化問題。

王國材說，國營鐵路機構主管機關核准，過去都是行政院，但曠日廢時，內部討論後，行政院同意下放交通部決定，哪塊設立地上權就可以由交通部定案，做會比較快，交通部不會隨便也會有把關，只是縮短程序。

台鐵局長杜微說，安全部分，鐵路法修法之前就積極在推動，另在新修訂鐵路法裡面有規定，包含監理都會遵循。至於台鐵局資產，確實還沒有做完評估，不過之前資產評估價值，總資產是7000多億。