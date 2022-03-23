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5縣市大雨特報 注意瞬間大雨坍方及落石

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。本報資料照片

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天至明天清晨東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中南部地區及澎湖金門有陣雨，北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，北部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

明天白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，中南部及東半部地區亦有局部短暫雨。

今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率。

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。圖／氣象局提供
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。圖／氣象局提供

金門 澎湖 馬祖

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