5縣市大雨特報 注意瞬間大雨坍方及落石

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天至明天清晨東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中南部地區及澎湖、金門有陣雨，北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，北部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

明天白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，中南部及東半部地區亦有局部短暫雨。