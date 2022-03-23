不滿公司化條例未溝通 台鐵產工：將送勞資爭議調解

台鐵公司化爭議不休，不滿交通部未經充分溝通，就把台鐵公司化條例草案送進立院，台鐵產工、企工今上午都出面抗議，產工更呼籲公司化不是萬靈丹，安全改革要基層參與，政策負擔應由政府負擔，勞動條件也要白紙黑字的保證。

台鐵產工表示，台鐵過去遇到事故的態度，不論是普悠瑪究責基層司機，或是太魯閣推卸外包廠商，面對罹難者家屬的態度就好像是過往面對提出問題的員工，避重就輕，協尋一年還不知道最後會怎麼處理。在普悠瑪事故後製作安全第一的紅背心，讓員工穿了好像就會有安全，我們非常擔心，現在的公司設置條例就好像是執政黨的紅背心，一味的對外宣傳公司化臺鐵會更安全，但實際上在工作場域的教育訓練、設備一樣沒標準也老舊，人手缺乏傳承不足，這些不是公司設置條例通過就會自動解決。

產工表示，可以預期，如果要等到營利後才能來改善設備，為節約人事成本來修改工作流程，這樣造成的惡性循環才會讓旅客及鐵路同仁的生命財產受到威脅。

產工也說，過去在普悠瑪事故後，時任交通部政次的王國材部長作為台鐵總體檢小組執行長，總體檢改善項目為求加速解決，許多還只是剛招標的案子就急著解除列管，甚至家屬就提出被劃已達成的其中一項，可能與太魯閣事故有極大的關聯。

產工說，普悠瑪事故後，時任台鐵局局長張政源承諾要提高待遇留住人才，員工加薪1至2萬，但到退休前都還沒有具體承諾；交通部前部長林佳龍說台鐵要作照顧員工的示範，但109年不僅欠發員工加班費，更擅自變更同仁班表減少員工收入。

面對一直跳票的政府，產工說，不能再姑息，對於工會的訴求，若政府無法給予書面保證，執政黨只想透過完全執政，讓條例在立法院強渡關山，勢必引發工會升高抗爭層級。

產工表示，綜觀過去其他公司化、民營化的案例，新進人員勞動條件下降導致的問題層出不窮，工會堅持無論現職或未來新進人員，都應該同工同酬，改革不該拿基層當犧牲品！更遑論現在條例中，對於安全改革內容空洞、缺乏基層參與、台鐵資產處理的方式黑箱，勞動條件不變也只有部長口頭說說而已。

產工說，為了避免這樣的改革倉促而無效，工會要求送出勞資爭議調解，倘若企工不送，產工也會送，調解倘若不成，產工也一定會有下一步行動，請會員跟上工會的腳步，讓我們用行動，停下政府這輛失速列車，請政府正視基層的心聲，與工會簽訂協議避免讓爭議擴大。