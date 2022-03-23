太魯閣號事故滿周年追思會竟流標 罹難家屬擔憂辦不成

去年4月2日太魯閣號撞上滑落工程車造成出軌，49人慘死。眼看即將滿一年，交通部及台鐵規畫在今年4月2日舉辦追思會。未料，昨天由罹難者家屬組成的「太魯閣眼淚」在臉書上表示，「0402台鐵408次列車事故追思會」標案流標，擔心追思會無法順利辦成。

對此，王國材今天出席立法院交通委員會審查鐵路法部分修正草案，會前接受媒體聯訪時表示，流標是因為評選過程很嚴格，目標4月2日晚上7時於台北車站辦理追思會，台鐵都在密切籌備中。

太魯閣眼淚在臉書上表示，太魯閣事故周年將至，家屬心心念念為逝去的家人辦一場追思會，說說他們的思念。

太魯閣眼淚說，家屬想要辦一場屬於自己的追思會，尤其在今年農曆年過完，都沒有看到交通部或者台鐵有提出追思會的計畫，2月10日與行政院長蘇貞昌見面時，他得知太魯閣事故周年在即，卻尚未規畫追思會，請交通部長督促台鐵儘速辦理追思會相關事宜。

太魯閣眼淚說，2月22日台鐵邀請家屬討論追思會活動構想，並表示院長及部長尊重家屬想法。也因為政府的動作，家屬停止自籌追思會的行動，只盼望台鐵標案能順利的進行，並圓滿的完成。

太魯閣眼淚說，3月4日台鐵於政府採購網招標「0402台鐵408次列車事故追思會」。3月5日於富岡機廠場勘時，同行的王國材提到追思會活動請台鐵單位盡快辦理，並與家屬充分溝通。沒想到3月15日 「0402台鐵408次列車事故追思會」標案流標。

太魯閣眼淚說，眼看4月2日一天一天的逼近，距今只剩下11天，台鐵連招標程序都還沒有完成，很擔心追思會真的可以順利辦成嗎？

太魯閣眼淚說，家屬不懂的是，過程中，家屬與台鐵多次溝通，表達對於追思會不是要華麗、盛大舉行，要的是莊嚴、尊重、溫馨，好好的懷念自身家人，好好感謝台灣社會眾多幫助我們的人，也希望藉此作為一個階段，接下來能夠重新再往前走。

太魯閣眼淚說，這麼一個簡單的希望，卻因為台鐵能力與溝通問題，讓追思會至今風中搖曳，甚至有可能停擺。事故周年將近，政府對於追思會沒有明確進度、沒有內容，要如何在4月2日這天弔念逝去的摯愛？