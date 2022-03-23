「工會不懂我的心」 王國材否認台鐵公司化是在炒地皮

台鐵公司化爭議不休，台灣鐵路企業工會今天預計動員1500名員工前往立院抗議，呼籲立院退回「國營台鐵公司設置條例」草案。台鐵工會昨也發出給全體國人的公開信，質疑台鐵公司化是在炒地皮。對此，交通部長王國材今天否認，並直言「工會不懂我的心」。

企工昨天公開信指出，大家還記得民國8、90年代被「公司化」的台汽嗎？當時被財團接收的台汽土地之一，北車站區的北站方正土地，現今已改建成普羅大眾住不起的商辦或豪宅大樓。光這片土地助 長、疊高房價及炒房風氣，正讓整體年輕人、整體社會蒙受殷切苦果。

工會也質疑，資方組織改革的主要項目之一，就是政府亟想藉公司化名義收回大部分台鐵土地來搞所謂的高架化、地下化，到處開發新的軌道建設炒高附近房價，卻用冠冕堂皇的「償債」掩耳 盜鈴，不讓台鐵以服務大眾為目的的資產「自主」開發償債。

對於工會今天將抗爭以及質疑，王國材今天出席立法院交通委員會審查鐵路法部分修正草案，會前接受媒體連訪時表示，鐵路法跟公司化條例放寬對都市計畫法跟國有財產法有幫助，會讓台鐵附業收入從17%到日本60%，讓很多車站旁邊荒廢宿舍跟倉庫得到開發。目前為了償債，從台鐵幾塊土地租金收入來負擔。基本上所有改革是為台鐵未來公司化有好的基礎。

對於工會質疑公司化是炒地皮疑慮，王國材說，政府在做土地開發或是鬆綁法令，不可能變成炒作土地，所有目標一樣，透過土地資產開發有更好收入，形成正向循環，有收入後可以改善安全，提升科技，是「工會不懂我的心」。

對於是否能承諾不賣土地，王國材說，基本上鐵道局所管的高鐵用地，都是不賣，採收租金、設立地上權方式，賣土地要經過交通部程序，不會變賣土地。

王國材說，對於企工會來這裡抗議是尊重，很多同仁不瞭解，明天有正式公聽會，請他們把題目都提出來，先前工會五大疑問也一一解答，是否炒作地皮今天也回答，明天提出的問題都會一一給答案，公司化也是對台鐵公司員工更好。