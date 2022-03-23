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花蓮6.6強震 台東成功鎮養蝦池管破蝦流光
花蓮縣豐濱鄉近海今天凌晨1點41分發生6.6強震，全台都有感，其中鄰近震央的台東縣成功鎮也達到5級，造成零星災情傳出，一家飼養白蝦的陳姓漁民，因地震導致水管破裂，蝦子隨著水流光，損失逾百萬元。
「養了6個池，破了5個池！」陳姓漁民無奈說，第一次遇到這麼大的地震，水管都破裂嚴重，十多萬尾大蝦和一百萬尾蝦苗幾乎都流光了，光蝦子和管線維修費用就要超過2百萬元，真的運氣有夠差。
他說，這個地震搖的夠大夠久，鐵門和圍牆都被震壞，他趕緊查看水池狀況，發現原本1米5水深的池子，很快就只剩不到50公分，直覺管線破裂，但當下也無可奈何，只能眼睜睜看著蝦子流走。
這起6.6地震不僅養蝦池損失慘重，成功地區的連鎖便利超商，物品也被震的滿目瘡痍，天花板燈具掉落，架上物品也都散落一地，損失也不小。有店員說：「地震停止回過神，看店內狀況感覺像被轟炸過」。
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