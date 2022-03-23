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雨帶已籠罩大半台灣 全台有雨持續到明天

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天全台灣天氣都不太穩定，容易有陣雨或雷雨，溫度也明顯轉涼。本報資料照片
今明兩天全台灣天氣都不太穩定，容易有陣雨或雷雨，溫度也明顯轉涼。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，受到華南雲雨區東移及東北風增強影響，今明兩天全台灣天氣都不太穩定，容易有陣雨或雷雨，溫度也明顯轉涼，清晨中部以北和東北部僅15到17度左右，預計白天高溫僅18到19度，南部和東部清晨約20到23度，白天高溫約23到25度。另外沿海地區則要留意風浪變大。

他說，今天凌晨3點多降雨雲系已經東移碰觸到台灣陸地，中部以北陸續出現雨勢，今天清晨嘉義以北和宜蘭及花蓮都已經在雨帶的籠罩範圍之內，預計今天白天降雨的區域還會再逐漸往南部延伸，全台灣都會轉為有雨的天氣，而且是一整天都斷斷續續有雨，降雨時間會拉得較長。預計明天持續是類似的天氣，仍然受到華南雲雨區和東北風的影響，天氣仍然相當不穩定。

賴忠瑋說，周五將會有短暫的空檔，東北風稍減弱，雨帶也會略往北移動，預計台灣的降雨將會明顯緩和，中南部轉為多雲到晴，北部和東部則仍然有局部短暫陣雨，各地氣溫略回升。不過很快的在周六下半天將再有鋒面接近，從北到南逐漸轉雨。

他說，周日受到鋒面雲系影響，到下周一期間又會是一次全台有雨的天氣，溫度也會隨東北風再增強及降雨的影響而下降。下周二水氣才會逐漸減少，雨勢緩和，不過各地仍有局部短暫陣雨。

賴忠瑋說，未來幾天除了水氣較多容易下雨之外，也要留意溫度的起伏變化，春天溫度的起伏較大，冷暖空氣來回影響，降雨或出太陽也容易造成劇烈的日溫差變化，要特別注意適時調整穿著長短袖，以免著涼感冒。

東北風 高溫

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