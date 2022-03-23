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一波波厚實雲系移入伴隨大雨 吳德榮：周六晚再一鋒面
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面逐漸南移，各地皆有陣雨或雷雨的機率，一波波厚實雲系移入，伴隨較大雨勢。北部白天氣溫只有16、17度、整天濕冷，其他地區氣溫亦下降、轉涼。北部13至17度，中部14至20度，南部18至28度，東部16至26度。
吳德榮說，明天鋒面雲系稍減弱，由南向北返，各地有局部陣雨，仍有較大雨勢發生的機率，氣溫略回升。 周五上午起好轉，持續至周六白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天暖熱如夏，各地高溫將升至30度以上。
他表示，周六晚另一鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。下周日、周一鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼。下周二鋒面結構減弱，各地仍有局部短暫陣雨的機率，其間亦有短暫空檔，氣溫漸升。春季乍暖還寒、天氣多變，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。
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