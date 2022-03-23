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深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震

超搖！花東連兩震 01:41規模6.6、01:43規模6.1

又在凌晨狂震彷彿921 南投鄉親驚醒不敢睡

聯合報 / 記者賴香珊江良誠黑中亮／南投即時報導
今天凌晨地牛翻身，全台有感，感受明顯，而因震度強烈，且餘震不斷，勾起南投人對921的回憶。圖／擷取自「中央氣象局」
今天凌晨地牛翻身，全台有感，感受明顯，而因震度強烈，且餘震不斷，勾起南投人對921的回憶。圖／擷取自「中央氣象局」

今凌晨1時41分地牛翻身！震央在花蓮近海，芮氏規模達6.6，全台有感，緊接著在1時43分又震，芮氏規模也達6.1，之後餘震不斷；而因深夜連2震，且感受明顯，勾起南投人對921當晚的回憶，不少人驚醒後，根本不敢睡，就怕噩夢重演。

中央氣象局地震報告指出，今天凌晨1時41分發生規模6.6地震，震央花蓮豐濱外海2.7公里，地震深度30公里，台東6級弱、花蓮5級強、南投、雲林、嘉義、彰化、高雄、台中、台南、苗栗、宜蘭、新竹4 級，屏東、新北、桃園、台北3級、新竹、澎湖、基隆2級、連江1級。

隨後在凌晨1時43分，又發生規模6.1地震，震央換在花蓮瑞穗，同樣全台有感；而因地牛翻身又在凌晨1時許，且感受明顯，不少南投人被驚醒，更勾起對921當晚的回憶，引發地方熱議。

不少南投鄉親嚇得直呼「差不多921的時間」、「搖超大力的，還是會想到以前的921真的很恐怖」、「這感覺 深深的回到921牛牛的叫聲」；更因餘震不斷，相當驚恐，有人驚喊「晚上不敢睡了」，甚至將大門打開就怕有狀況來不及逃，也有不少人祈禱平安。

南投縣消防局表示，地震發生後至今未接收到轄內有任何相關災情回報，後續將持續關注。

今天凌晨地牛翻身，全台有感，感受明顯，而因震度強烈，且餘震不斷，勾起南投人對921的回憶。圖／擷取自臉書「南投人聊天室」
今天凌晨地牛翻身，全台有感，感受明顯，而因震度強烈，且餘震不斷，勾起南投人對921的回憶。圖／擷取自臉書「南投人聊天室」
今天凌晨地牛翻身，全台有感，感受明顯，而因震度強烈，且餘震不斷，勾起南投人對921的回憶。圖／擷取自臉書「南投人聊天室」
今天凌晨地牛翻身，全台有感，感受明顯，而因震度強烈，且餘震不斷，勾起南投人對921的回憶。圖／擷取自臉書「南投人聊天室」

南投 地震 花蓮

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