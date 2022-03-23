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深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震

超搖！花東連兩震 01:41規模6.6、01:43規模6.1

6.6級大地震 台南安平2人受困電梯順利脫困

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
今天凌晨1點41分發生芮氏規模6.6有感地震，震央在花蓮。圖／翻攝自中央氣象局
今天凌晨1點41分發生芮氏規模6.6有感地震，震央在花蓮。圖／翻攝自中央氣象局

今天凌晨1點41分發生芮氏規模6.6有感地震，震央在花蓮，台南市區平均震度3級。台南市安平區育平四街一棟大樓傳出2人受困電梯，電梯卡在1樓半，消防人員獲報後，約10分鐘就將1男1女救出，順利脫困。

台南市民很多人被國家級警報喚醒後，隨即又發生地震。安平消防分隊說，安平區育平四街有1男1女，在地震發生時從14樓走樓梯下樓，2人下到4樓時，覺得地震停止搖晃，從4樓搭電梯下樓，結果電梯卡在1樓半。

安平消防分隊接獲通報後，前往安平區育平四街救援，消防人員順利打開電梯門，將受困一男一女救出。台南市政府說，今天凌晨1點41分發生了強烈有感地震。市府已透過災防通報，掌握各區訊息，請市民朋友注意安全，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999。

電梯 地震 台南

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