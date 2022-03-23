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深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震

超搖！花東連兩震 01:41規模6.6、01:43規模6.1

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好巧！彰化二水傳火警 消防局清查與凌晨地震無關

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天凌晨1時41分，國家級警報大作，很多彰化民眾被地震搖醒，而了大搖了兩次，都說像極了九二一大地震翻版。圖／取自中央氣象局
今天凌晨1時41分，國家級警報大作，很多彰化民眾被地震搖醒，而了大搖了兩次，都說像極了九二一大地震翻版。圖／取自中央氣象局

今天凌晨1時41分，國家級警報大作，很多彰化民眾被地震搖醒，而了大搖了兩次，都說像極了九二一大地震翻版，有的急著衝出戶外，在這時候，彰化二水鄉凌晨傳出火警，民眾以為發生災情，但消防局清查之後，是戶外燃燒廢棄物，與地震無關。

彰化縣消防局表示，未接獲災情傳出。

「總算被轠家關心到了」，這次地震規模是6.6級，彰化度是4 級，但很多民 覺得不止，而且搖很久，吊扇搖晃，貓咪亂跳，都覺得好恐怖，有得還聽到地鳴聲，認為彷彿回到九二一的回憶。

九二一大震時間是1999年9月21日凌晨1時47分，與這次時間凌晨1時41分相近，很多民眾都有點巧合，但幸好未釀成災害。

有的民眾嚇得睡不著，怕又有較大餘震，但今天感到有點冷，不敢太長時間躲到外面太久。

彰化二水鄉凌晨傳出火警，民眾以為發生災情，但消防局清查之後，是戶外燃燒廢棄物，與地震無關。

彰化縣消防局在地震發生後，除了派出消防車在外巡視外，也要求各分隊及時回報，但到目前未傳出災情。包括縣長王惠美、議長謝典林及前縣長魏明谷都在臉書向民眾關心，問平安，不要驚慌。

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