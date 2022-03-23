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深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震

超搖！花東連兩震 01:41規模6.6、01:43規模6.1

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深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
1:41發生規模6.6地震。圖／氣象局
1:41發生規模6.6地震。圖／氣象局

今天深夜1時許，花東地區接連發生兩起地震，規模都破6，分別是1時41分規模6.6和1時43分規模6.1，最大震度台東6弱。中央氣象局說，不排除還會有規模5.5以上餘震。

根據氣象局地震報告指出，1:41發生規模6.6地震，震央花蓮縣近海深31km，最大震度東6-花5+投4嘉4、高4雲4中4宜4南4彰4苗4竹4屏3桃3北3澎2馬1。

1:43則發生規模6.1地震，震央花蓮縣豐濱鄉深19km，最大震度花4東4投4雲4嘉3中3宜3彰3高3苗3南3竹2桃2屏2北2澎1馬1。

氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時表示，兩起地震震央位在菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊位置，是破碎帶，雖然是地震好發區，但以往該地區並沒有像北邊靠花蓮那麼多地震。

陳國昌說，目前看到6.6地震是主震，後面有個6.1餘震，不排除還會有規模5.5以上餘震，需要留意。不過詳細情況同仁還在觀察跟分析，才會有近一步說明。

1:43則發生規模6.1地震。圖／氣象局
1:43則發生規模6.1地震。圖／氣象局

地震 氣象局 花蓮

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