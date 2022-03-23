聽新聞
test
0:00 / 0:00
深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震
今天深夜1時許，花東地區接連發生兩起地震，規模都破6，分別是1時41分規模6.6和1時43分規模6.1，最大震度台東6弱。中央氣象局說，不排除還會有規模5.5以上餘震。
根據氣象局地震報告指出，1:41發生規模6.6地震，震央花蓮縣近海深31km，最大震度東6-花5+投4嘉4、高4雲4中4宜4南4彰4苗4竹4屏3桃3北3澎2馬1。
1:43則發生規模6.1地震，震央花蓮縣豐濱鄉深19km，最大震度花4東4投4雲4嘉3中3宜3彰3高3苗3南3竹2桃2屏2北2澎1馬1。
氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時表示，兩起地震震央位在菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊位置，是破碎帶，雖然是地震好發區，但以往該地區並沒有像北邊靠花蓮那麼多地震。
陳國昌說，目前看到6.6地震是主震，後面有個6.1餘震，不排除還會有規模5.5以上餘震，需要留意。不過詳細情況同仁還在觀察跟分析，才會有近一步說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言