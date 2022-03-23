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深夜2起規模6地震 氣象局：不排除還有規模5.5以上餘震

超搖！花東連兩震 01:41規模6.6、01:43規模6.1

半夜因國家級地震警報驚醒 搖晃時間久

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
今晚發生苪氏規模6.6地震，全台有感，許多人被國家級警報驚醒。記者施鴻基／翻攝
今晚發生苪氏規模6.6地震，全台有感，許多人被國家級警報驚醒。記者施鴻基／翻攝

今天凌晨1點41分花蓮接近台東區域發生苪氏規模6.6地震，全台有感，最大震度6級，國家級警報大響，驚醒許多睡夢中的民眾，新北市初步測得最高震度3級，但搖晃時間比過去的地震都久，許多人嚇得奪門而出，互相連絡家人報平安，消防局已啟動災情查通報機制。

今晚1點6分在台東才發生苪氏規模5.4地震，但離台灣本島有段距離，影響不大；隨後1點41分又在花東交界近海發生更大地震，許多人都被嚇醒，紛紛披衣而起了解情況。

「都是被國家級警報叫醒的」板橋陳姓住戶說，他住在5樓，地震發生前約5秒就接獲警報，一下子就覺得整棟大樓在搖晃，本想等到地震平靜後再連絡家人了解情況，但外縣市的家人馬上在群組上報平安，紛紛說「搖得很大」、「我們全家都跑到門口了」，也有人說當地已經停電。

他說，這輩子經歷過很多次地震，包括九二一，但這次地震搖晃的時間最久，感覺從地震發生到結束，前後足足搖了1分多鐘。

地震 台東

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