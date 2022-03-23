連續地震超嚇人 網友「這才1級誰相信啊」
深夜1點6分與41分，台東與花蓮先後發生規模5.4及6.6地震，特別是第二震的時候，搖晃時間超過1分鐘，原本以為平息、沒想到又搖起來，台南不少人在睡夢中被搖醒，社區大樓也因為搖晃的太厲害，住戶紛紛跑到中庭，「是不是921又來了」，感受跟當年強震的時候很相似。
氣象局表示，由於在1點43分的時候，又接連發生規模6.1的地震，可能因為41分與43分的兩起地震，時間很近，民眾才有感覺一直搖晃。
在第二震的時候，第一時間民眾手機顯示國家災害防救科技中心的相關訊息，台南新化只有1級，也馬上有人在PTT上分享，但是大家都覺得「怎麼可能只有1級」，而稍後氣象局的資料顯示，台南楠西是4級，消防局的資料也顯示新化4級，初報的內容顯然有誤。而防救中心稍後也修正了相關的資料。
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