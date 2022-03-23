連續地震超嚇人 網友「這才1級誰相信啊」

深夜1點6分與41分，台東與花蓮先後發生規模5.4及6.6地震，特別是第二震的時候，搖晃時間超過1分鐘，原本以為平息、沒想到又搖起來，台南不少人在睡夢中被搖醒，社區大樓也因為搖晃的太厲害，住戶紛紛跑到中庭，「是不是921又來了」，感受跟當年強震的時候很相似。

氣象局表示，由於在1點43分的時候，又接連發生規模6.1的地震，可能因為41分與43分的兩起地震，時間很近，民眾才有感覺一直搖晃。