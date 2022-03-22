輸美被驗出毒菇 彰化縣菇類生產合作社稱出口前採陰性

針對台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，保證責任彰化縣菇類生產合作社今晚發出聲明表示，本批金針菇是在去年12月出口到美國，出口前曾經過相關檢驗，均顯示未檢出李斯特菌，極可能在國際運輸過程中，因海運延宕或環境因素造成，與國內市場管道銷售無關。

保證責任彰化縣菇類生產合作社表示，李期特菌常見於自然環境中，如泥土、水等，也可存在於未經煮熟的蔬菜及肉品中，李斯特菌在低溫的環境下生存，並在冷藏的食物中繁衍且不耐高溫，因此在攝氏72度C時，可將李斯特菌完全殺死。

台灣金針菇被美國加州衛生機關檢出李斯特菌，保證責任彰化縣菇類生產合作社今晚發出聲明表示，該批出口前曾經過相關檢驗，均顯示未檢出李斯特菌。圖／取自美國FDA網站

合作社強調，該社向來關心食品安全衛生，對於農產品原料的把握甚嚴，每年除接受驗證公司稽核外，也進行必要的定期檢驗，也接受食品衛生主管機關到賣場抽驗，請民眾安心食用菇蕈類產品。