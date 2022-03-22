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疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

日草莓屢出包食藥署要求5月6日前說明 不排除暫停進口

中央社 / 記者江慧珺台北22日電

日本草莓近期屢因農藥超標遭邊境攔截，衛福部食藥署今天表示，已要求日方於5月6日前發文說明不合格原因，並提出改善與預防措施；若未於期限內說明，不排除暫停進口。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿指出，日本草莓今年至今已公布22批農藥殘留不符合規定，食藥署已自2月21日針對日本草莓採取逐批查驗措施6個月，後續將視查驗情形，評估管制措施是否延長。

食藥署食品組簡任技正蕭惠文接受中央社記者電話訪問指出，近日已函文日本政府農業相關主管機關，要求針對日本草莓農藥檢驗不合格部分，提出說明與後續改善及預防措施。

蕭惠文說，食藥署並要求日本政府於5月6日前回覆官方說明資料，屆時若日方未回覆，食藥署得針對相關產地的產品，暫停受理查驗，意即不排除暫停日本草莓進口。

食藥署強調，將持續為進口食品安全把關，於邊境執行食品查驗，保障國人食用衛生安全。

日本 食藥署 草莓

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