大師543專訪中醫師高堯楷 探索中醫診所數位轉型

「數位轉型學院」大師543單元陸續訪問過大企業的老闆、高層主管，這一集受訪嘉賓是一位有「隱世中醫」稱號的醫師高堯楷。高醫師是中國醫藥大學中西醫雙主修的醫學士，擁有中西醫雙執照，並且再進修中國醫藥大學中西醫結合研究所，碩士班畢業後，現在在陽明醫學大學腦科研究所攻讀博士，目前出了兩本暢銷書【養氣】和【養心】都陸續再版，可以說是學術兼修的雙料醫生。

數位轉型學院院長詹文男透過政大EMBA氣功社社長的介紹，初次見面就體驗了高堯楷針灸的技術，而且還被針「電」了好幾下，從此結緣。知道高醫師在台北有診所，有天剛好在附近，就去診所找他，現場排了一百多號，有點嚇到。高堯楷本來在高雄行醫，為了讀書到台北，就在學弟的診所駐診，賺點交通住宿費。沒想到來看的人都很滿意，替他廣為宣傳，於是人氣就旺了起來，診所的配置負荷不了人潮，學弟建議他找大一點的診所合作，他想想台北的需求真的很大，就自己開了診所。

高堯楷謙虛的說，在求學、行醫的過程中遇到很多貴人的幫忙，自己也心念著初衷，要把病人找顧好。除了一直進修，也對奇門遁甲有興趣，涉獵廣泛。有次聽到患者去學彩虹數字，自己也去學，學會後和中醫理論結合，加上中醫的望聞問切，意外的有收穫。

台灣因為政策的關係，擁有雙執照的只能選擇一張執照使用，西醫要值班、醫療糾紛又多，中醫相對的爆紅，套句管理學說的，中醫變成了紅海。西醫看中醫夯成這樣，也開始用針灸協助治療病人。於是，高堯楷就在思考，如何突出競爭優勢。他本身是學氣功的，結合氣功與中醫，有不錯的效果。於是他開始在針灸前幫患者灌氣，讓身體產生高熱量，增加基礎代謝的感覺，成效不錯，果然是選對了路。

很多人看到這會有疑問，中醫跟數位轉型會有什麼關係呢? 其實還真的很有關係。譬如說掛號，健保卡的設計已經過時，跑一個繳費流程要3分鐘，現在有人臉辨識系統，大概30秒就可以完成，若是再加上悠遊卡，付費也能迅速完成，節省的時間和效率就可以服務更多的人。疫情來襲，也逐漸推廣視訊看診，透過科技能夠更有效的收集數據，甚至在包藥這部分，也有很大的改進空間。

在兩位大師輕鬆風趣的對談中，還有許多實例。想知道更多精彩的內容，千萬不要錯過3月24日（周四）晚上8點，數位轉型學院在Facebook精彩的訪談。數位轉型學院：

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