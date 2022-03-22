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獨／金針菇李斯特菌汙染 出貨農場推測：船期延誤造成

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
在美遭下架的金針菇。圖／擷取自FDA網站
在美遭下架的金針菇。圖／擷取自FDA網站

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，出貨農場之一的尚旺農場負責人王鴻泰兒子王璿斌今晚指出，目前推測，因船期延誤，致該批貨去年12月從台灣出港，今年3月才抵達美國，是可能致使金針菇產生李斯特菌的原因，另也有可能是環境中的菌夾雜繁殖，而使金針菇受汙染，這都還有待查明。

王璿斌目前是尚旺農場經理，他也澄清，他家經營的尚旺農場在霧峰和西螺都有場，出貨的是西螺場，霧峰場沒有參與。至於霧峰另家得旺農場是他叔叔的場，則與此事無關。

他說，因為去年成立西螺場，想增加銷量，因此十月參與外銷出貨。在此批之前已有數批都順利在美銷售；也因為在美華人喜以菇類做沙拉或打精力湯，所以還蠻受歡迎。

王璿斌說，李斯特菌在攝影零度以下不會生長，但零度以下金針菇會脆化， 所以一般以2至4度保存，但李斯特菌在2至4度就會生長。以往他們保存1個月左右都沒有問題，外銷美國也以船期20幾天加上檢驗約兩周計算，大概30至40天銷售完都沒有問題，但這次船期延誤太久，可能因此使得李斯特菌產生，這和一般生鮮蔬果不能久放的道理一樣。

他說，這次的貨損失了數十萬元，但船期受疫期等因素影響，成為不可控的變數，目前除了繼續調查李斯特菌汙染原因，對於未來是否繼續外銷出貨，心中頗為掙扎。

美國 生鮮

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