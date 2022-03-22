國一3月底將再新增三處動態地磅系統 逃磅最高罰9萬

為降低大貨車超載情形，並提升地磅站的運作效率，高公局表示，已完成國道1號汐止南向、員林南向及新市南向3處地磅站的主線篩選式動態地磅設置，預計3月31日啟用，逃磅者將移送公警局開單舉發處9萬元罰鍰。

高公局表示，目前國道沿線設有44處地磅站進行過磅作業，以遏止載重大貨車違規超載，避免影響行車安全及破壞路面。為了提升載重大貨車過磅效率，減少未超載大貨車過站進磅所需停等時間，並遏阻載重大貨車超載及逃磅情形，從108年7月1日開始，啟用國道1號岡山北向主線篩選式動態地磅系統。

根據高公局統計，超載部分，108年上半年(實施前)每月平均為64件，實施後降為59件；逃磅部分，從108年下半年的每月平均16件，降低為109年的每月平均4件，110年則是每月平均2件。

高公局表示，三月底起，國道1號汐止南向、員林南向及新市南向等處地磅站，將啟用主線篩選式動態地磅系統，若駕駛人未於CMS看到自身車號時，須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅。

高公局也呼籲，載重大貨車應依規定載重，如行經國一岡山北向、汐止南向、員林南向及新市南向地磅站前之動態地磅系統時，務請遵守門架上CMS及標誌之指示進入地磅站或直接續行；另行經其他地磅站前，則應配合標誌指示於閃光燈亮時一律過磅，切勿心存僥倖逃磅或超載，以免受罰。