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「人生沒白來過」 北醫大英靈追思會感念9大體老師

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學今舉辦英靈追思感念會，感念9位大體老師。圖／台北醫學大學提供
台北醫學大學今舉辦英靈追思感念會，感念9位大體老師。圖／台北醫學大學提供

「這一趟人生沒有白來過。」被稱為梁奶奶的陳怡君，生前是北市小有名氣的女裝裁縫師，她的丈夫梁燦輝曾是師範大學教授，生前簽署同意書成為大體老師，讓梁奶奶深受感動，決定決定跟隨夫婿的腳步，也簽下同意書成為大體老師。梁奶奶的女兒今天出席北醫「解剖教學英靈追思紀念會」接受醫學生的感謝。

台北醫學大學今舉行「解剖教學英靈追思紀念會」，感念九名大體老師無私奉獻自己的軀體，協助醫學教學之用。梁奶奶的女兒梁馨心說，爸爸梁燦輝多年前去世時成為大體老師，媽媽當時曾經對爸爸的作法不解，當實際參與過整個流程直到爸爸火化後，認為這樣的奉獻很有意義，因此也簽署同意書成為大體老師。

梁馨心說，媽媽曾說過，如同擔任裁縫師一樣，需要實際的布來練習技術，才能有好作品賣給客人，而醫師也一樣，不能只看書或影片，需要實際操刀練習，在正式上場時才不會出錯。她說，對於能捐出自己作為教材，梁奶奶覺得意義非凡，「這一趟人生沒有白來」。

受到疫情影響，北醫大已連續兩個學年度停辦實體追思會，期間透過光碟，將校長與醫、牙學院院長、系主任及學生的感恩心得錄製，傳達對大體老師的感謝。北醫大指出，師生們用心記錄大體老師生平，聆聽親友對他們的回憶，從中了解大體老師及親友們對學生們的期許與勉勵。

北醫大 奶奶

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