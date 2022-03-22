防爆肝！ 交通部明定遊覽車司機工時最高上限11小時

遊覽車司機過勞情況時有所聞，為此，交通部近日預告修正《汽車運輸業管理規則》，明定租用遊覽車，從報到一直到行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時，違者將依照公路法77條之１，開罰9千至9萬元不等。

此外，為了避免業者反覆運用停復駛手段以降低營運成本，這次也修法新增，遊覽車輛申請停駛不得超過6個月，且申請復駛1個月內不可再申請停駛，遊覽車汰舊換新撤銷牌照後替補期將從2年縮短為1年。

交通部表示，預告修法14天後，將送交通部法制局，預估最快今年上半年就可正式實施。根據交通部統計，截至2月底止，全台遊覽車業者總計905家、車輛數為1萬4783輛。

交通部表示，過去遊覽車業者接旅行社的生意，有時候行程安排相當緊湊，常被檢舉司機過勞超時，但觀光局往往不是先查旅行社，而是由公路總局依照運管規則開罰遊覽車業者，讓遊覽業者覺得明明是旅行社的安排，為什麼卻開罰業者，因此這是由遊覽車公會主動提出，希望明定駕駛工時。

交通部表示，勞基法規定每日工時最高上限是「8+4」，也就是12小時為限，再加上現行運管規則，明訂遊覽車等駕駛手握方向盤開車時間不得超過10小時，考量遊覽車實務調派，司機還需要把車開到集合地，返程時也要開車回車庫，為了符合勞基法12小時上限，因此修法明定遊覽車駕駛，從報到到行程結束，每日執勤工時不得超過11小時。

此外，遊覽車業因應觀光旅遊或機關學校淡旺季需求，常會採取車輛停駛的方式，以減輕營業負擔，根據道路交通安全規則規定，申請停駛期限最長可達1年，導致少數業者利用該規定反覆申請停、復駛車輛以保有所擁有車輛數額，讓遊覽車業車輛總數居高不下，供過於求，甚至衍生削價惡性競爭的情況。

交通部表示，為防止業者無營運實績卻運用停、復駛手段，以降低營運成本擁有車輛，並維護遊覽車客運業市場營運秩序，這次也修法增訂申請停復駛車輛期限。

交通部表示，遊覽車客運業經汰舊換新替補之營業車輛，自登檢領照日起6個月內不得申請停駛，營業車輛申請停駛期限最多不得超過6個月，車輛復駛後1個月內不得再辦理停駛，但因機件損壞並 檢附合格汽車修理廠 待修證明者，不在此限。

交通部也提到，有鑑於近年來整體觀光旅遊市場結構轉變，無論國外來台旅遊或國內旅遊活動，都是自由行旅客增多，團體客群逐漸降低現象，再加上新冠肺炎疫情影響，幾無入境團體旅客，導致遊覽車客運業營業車輛供過於求，又部分業者於車輛牌照繳銷後，因有二年替補期間，閒置空車額遲 不進行替補作業，不利遊覽車產業發展，這次也修法，將遊覽車客運業營業車輛汰舊換新年限由繳銷牌照之日起2年內改為1年內，逐步調整以促進市場供需合理。