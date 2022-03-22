行醫與縫紉都要練習 裁縫師追隨亡夫成大體老師

85歲梁奶奶的丈夫7年前病逝，捐出大體供解剖教學，她從猶疑不定到深受觸動，生前是裁縫師的她，認為行醫與裁縫都需操刀練習，故追隨丈夫腳步，今年也成為大體老師。

台北醫學大學今天上午舉行解剖教學英靈追思紀念會，今年共有9位大體老師無私奉獻自己的軀體，作為醫學教學之用。

人稱梁奶奶的陳怡君，丈夫梁燦輝在7年前也是大體老師。女兒梁馨心今天接受中央社記者採訪說，父親生前在師大歷史系任教多年，當初默默自行簽署大體捐贈，事前沒有跟家人商量，她與母親獲知後都嚇一跳，因當時不熟悉大體捐贈，一度感到猶疑不安。

梁馨心說，父親雖有慢性病，但身體還算硬朗，卻突然因心肌梗塞過世。7年前家人參與台北醫學大學舉辦的大體老師追思紀念會，過程中才真正了解大體捐贈的意涵，相當正面且意義非凡。

梁馨心事後回想，終生任教的父親熱愛教育與學生，可能是因為這樣的心態，希望往生後也能繼續當老師，才捐出大體供解剖教學；而母親也深有同感，在父親過世後，也簽署大體捐贈同意書。

生前是專業裁縫師的梁奶奶過去曾說，醫師與裁縫師一樣，需要實際操刀練習，才不會出錯，能捐出自己當作教材，她覺得意義非凡，認為這趟人生沒有白來。

梁馨心表示，母親的宗教信仰堅定，也在醫院擔任志工，生前不時會推廣大體捐贈的概念，近期母親因癌症病逝，所幸病程沒有拖太久，也註記不施行心肺復甦術（DNR），最後也符合大體捐贈條件，可追隨父親腳步，完成生前遺願。

「死亡之後，身體本來就沒用了！」梁馨心說，父親終生為教育奉獻，熱心與愛心的風範值得學習；母親追隨父親腳步，親友也予以支持，未來她也希望效法母親，簽署DNR放棄無效醫療，並考慮大體捐贈，讓更多學生學習。

北醫大表示，解剖教學英靈追思會受疫情影響，已連續2學年度因疫情停辦實體追思會，今年恢復舉辦，讓師生能當面向大體老師的親友致謝，同時也透過紀錄大體老師的生平、聆聽親友的回憶，了解大體老師與親友對學生的期許與勉勵。