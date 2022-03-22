快訊

金針菇不用洗就能下鍋？網掀兩派論戰 飯店廚師來解答

蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

行醫與縫紉都要練習 裁縫師追隨亡夫成大體老師

中央社 / 台北22日電

85歲梁奶奶的丈夫7年前病逝，捐出大體供解剖教學，她從猶疑不定到深受觸動，生前是裁縫師的她，認為行醫與裁縫都需操刀練習，故追隨丈夫腳步，今年也成為大體老師。

台北醫學大學今天上午舉行解剖教學英靈追思紀念會，今年共有9位大體老師無私奉獻自己的軀體，作為醫學教學之用。

人稱梁奶奶的陳怡君，丈夫梁燦輝在7年前也是大體老師。女兒梁馨心今天接受中央社記者採訪說，父親生前在師大歷史系任教多年，當初默默自行簽署大體捐贈，事前沒有跟家人商量，她與母親獲知後都嚇一跳，因當時不熟悉大體捐贈，一度感到猶疑不安。

梁馨心說，父親雖有慢性病，但身體還算硬朗，卻突然因心肌梗塞過世。7年前家人參與台北醫學大學舉辦的大體老師追思紀念會，過程中才真正了解大體捐贈的意涵，相當正面且意義非凡。

梁馨心事後回想，終生任教的父親熱愛教育與學生，可能是因為這樣的心態，希望往生後也能繼續當老師，才捐出大體供解剖教學；而母親也深有同感，在父親過世後，也簽署大體捐贈同意書。

生前是專業裁縫師的梁奶奶過去曾說，醫師與裁縫師一樣，需要實際操刀練習，才不會出錯，能捐出自己當作教材，她覺得意義非凡，認為這趟人生沒有白來。

梁馨心表示，母親的宗教信仰堅定，也在醫院擔任志工，生前不時會推廣大體捐贈的概念，近期母親因癌症病逝，所幸病程沒有拖太久，也註記不施行心肺復甦術（DNR），最後也符合大體捐贈條件，可追隨父親腳步，完成生前遺願。

「死亡之後，身體本來就沒用了！」梁馨心說，父親終生為教育奉獻，熱心與愛心的風範值得學習；母親追隨父親腳步，親友也予以支持，未來她也希望效法母親，簽署DNR放棄無效醫療，並考慮大體捐贈，讓更多學生學習。

北醫大表示，解剖教學英靈追思會受疫情影響，已連續2學年度因疫情停辦實體追思會，今年恢復舉辦，讓師生能當面向大體老師的親友致謝，同時也透過紀錄大體老師的生平、聆聽親友的回憶，了解大體老師與親友對學生的期許與勉勵。

北醫大 奶奶 疫情

延伸閱讀

繁星放榜黎明高中55人上榜3人上台大 逾6成國立大學

影／追思布丁妹 動保團體反對六福村再引進長頸鹿

榮民英靈佑台灣 遺骨留台遺產數億元繳回國庫

顧寶明病逝遺孀不能接受 梁志民：太突然了

相關新聞

防爆肝！ 交通部明定遊覽車司機工時最高上限11小時

遊覽車司機過勞情況時有所聞，為此，交通部近日預告修正《汽車運輸業管理規則》，明定租用遊覽車，從報到一直到行程結束，駕駛執...

獨／健保確定補助中低收入部分負擔 每年估184萬人受惠

立法院國民黨團總召曾銘宗等人今召開「衛福部有錢保高端，沒錢顧健保？」記者會，質疑衛福部長陳時中把民眾當提款機，建議暫緩實...

台金針菇在美被檢出李斯特菌 專家點出這些環節有問題

美國食品藥品監督管理局（FDA）公告，台灣出口金針菇遭李斯特菌汙染，被下架回收，這是台灣農產品首度在美被驗出李斯特菌；農...

出口李斯特菌金針菇 業者喊冤：是船運塞港導致

今台灣爆出外銷李斯特菌汙染金針菇到美國，其中有1家為雲林縣西螺鄉尚旺農場，王姓業者表示，李斯特菌是環境菌種，金針菇本身就...

軌道起火竟要司機員快速通過 北市議員批北捷枉顧安全

台北捷運新埔站在3月11日發生電扶梯失速事件，導致30名乘客摔成一團，台北市議員簡舒培今開記者會再爆，同天台大醫院站發生...

金針菇不用洗就能下鍋？網掀兩派論戰 飯店廚師曝關鍵解答了

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，引發各界譁然。據食藥署說明，李斯特菌是在低溫生長的微生物，若烹調溫度達攝氏72度以上即可殺死，而台灣人多以火鍋式食用菇蕈類，因此無須擔心，但仍建議消費者加熱食用。不過PTT網友發文指出，網路上流傳金針菇「不用洗就可以吃」論調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。