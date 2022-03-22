出口李斯特菌金針菇 業者喊冤：是船運塞港導致

今台灣爆出外銷李斯特菌汙染金針菇到美國，其中有1家為雲林縣西螺鄉尚旺農場，王姓業者表示，李斯特菌是環境菌種，金針菇本身就含有微量李斯特菌，去年12月27日出口到美國的924箱，因航運塞港在海上漂流2個月，使菌種繁殖超量，國內的金針菇均在一個月安全效期內，請大家不必恐慌。

王姓業者解釋，李斯特菌是一種環境菌種，菇類本身就帶有微量李斯特菌，加熱70度以上食用不影響身體健康，但因美國部分民眾會生食，所以出口時都會檢驗，當時均有符合標準，推估因航運塞港在海上飄了2個月，超過保存期限才會導致李斯特菌繁殖至超標。

這次尚旺農場在美國檢出超標李斯特菌的926箱金針菇，是經中間商出貨給高雄威名青果合作社，這批是接到訂單特地生產。王姓業者說，目前尚旺農場仍以國內市場為主，只要在保存期限一個月內的金針菇，都能保證安全無虞。