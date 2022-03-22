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銷美金針菇驗出李斯特菌 霧峰得旺農場未栽培金針菇

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
在美遭下架的金針菇。圖／擷取自FDA網站
在美遭下架的金針菇。圖／擷取自FDA網站

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，據稱其中一部分來自台中霧峰的尚旺農場。但經台中市農業局詢問尚旺農場，農業局表示，該農場有雲林西螺及台中霧峰2個主要生產基地，其中位於台中市霧峰區的生產場得旺農場目前以生產雜菇為主，並無栽培金針菇，另洽農業試驗所專家亦表示，此菌可能為儲運過程感染，農試所也在瞭解中，市府後續將配合衛生單位及農業試驗所查明釐清。

台中市食品藥物安全處指出，李斯特菌不耐熱，若烹調溫度達攝氏72度即可殺死，由於台灣的菇類多以熟食為主，依據食安法規定，食品中主要針對生鮮即食食品及生熟食混合即食食品訂有微生物標準會加以檢驗，菇菌類的生鮮農產則檢驗農藥殘留量和重金屬含量是否超標，並無特別訂定微生物標準。

食安處說明，健康狀態良好的人，感染李斯特菌時可能無症狀發生，或只產生類似感冒發熱、頭痛或腸胃不適的噁心嘔吐等症狀。但對於如老人、免疫不全(AIDS)及癌症病人、器官移植接受者等族群則為高危險群，可能產生的臨床症狀為肺炎、心內膜炎、急性腦膜炎、尿道炎，且易導致敗血症和腦炎，導致休克、昏迷，為具有潛在致死疾病，提醒民眾菇類徹底煮熟再吃。

台中市農業局長蔡精強指出，台灣菇類培養流程十分嚴謹，而且台灣至美國運銷路途遙遠，如果衛生局食品藥物安全處在市面抽檢都沒問題，就應查是否運送過程中被汙染。

蔡精強說，他參觀過菇類培養農場，不僅菇肥太空包都經過殺菌，環境也都有溫溼度的控制，要被汙染的可能性很低。而台灣距美國運銷路途遙遠，如果台灣市面抽查沒問題，就該查是否運往美國途中出問題。

美國 台中市 衛生局

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