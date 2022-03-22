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飆仔別跑！聲音照相科技執法告發 一年1216件

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署從去年元旦起，實施「聲音照相-科技執法」，截至今111年1月底全國86套設備，判斷明確屬車輛行駛噪音超標而直接開罰告發者計1216件。圖／環保署提供
環保署從去年元旦起，實施「聲音照相-科技執法」，截至今111年1月底全國86套設備，判斷明確屬車輛行駛噪音超標而直接開罰告發者計1216件。圖／環保署提供

路上常有飆仔喜愛拆掉消音器，巨大行車聲響擾民；環保署從去年元旦起，實施「聲音照相-科技執法」，截至今111年1月底全國86套設備，判斷明確屬車輛行駛噪音超標而直接開罰告發者計1216件；環保署表示，中央將補助上億經費，預計民國116年，全台將有306套設備強力執法。

環保署表示，聲音照相科技執法發揮遏止噪音車效果，受到住在道路旁的民眾歡迎，施政滿意度近九成，聲音照相科技執法能納為住所附近道路的常規路測設備，環保署提出中長程計畫整體規劃。

環保署表示，依照道路速限分級，速限時速50公里以下者86分貝、50至70以下者90分貝；聲音照相不僅可壓制遏止噪音車，不當改裝或不當操駕行駛，也將因噪音超標遭告發及通知到檢。

空保處處長蔡孟裕表示，環保署定期邀集各縣市分享檢討執行聲音照相執法心得，一年來，全國告發數1216件；雖有訴願案共30件，但有6成遭駁回，僅有2件撤銷，顯見一年來科技執法，具有嚇阻效果。

蔡孟裕說，訴願撤銷2案，一是標示未達規範的100公尺、另一為車牌辨識錯誤，重新處分。

環保署表示，目前全台有20縣市啟動科技執法，澎湖縣規劃中；去年開罰一年，開罰最多的是新北市，布點19處，共開罰353件，占開罰總數3成，均居全台之冠；而警示最多是台中市，轄區聲音照相警告標示共333處，為全台分布最廣，移動取締更達238場；山線查緝最強是台南市，聲音照相專攻山線172線、175線強力查緝，累計告發109件，還山區民眾安寧。

此外，運用最多元則是苗栗縣，取締噪音車超標外，同時比對改裝車輛排氣檢驗，噪音與汙染一次掌握；而台北市是最具有嚇阻效力的，因為台北的民眾陳情案件比前一年下降了42%；而彰化縣平均一套設備可告發50輛次，為全台成案最高。

環保署說，已再爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫等上億經費，預計至116年全國整體規劃需求約306套，還民眾生活安寧。

環保署 噪音

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