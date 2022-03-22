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獨／健保確定補助中低收入部分負擔 每年估184萬人受惠

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，健保署已完成規劃，若中低收入戶配合分級轉診，將補助藥品及檢驗檢查部分負擔。圖／本報資料照片
李伯璋說，健保署已完成規劃，若中低收入戶配合分級轉診，將補助藥品及檢驗檢查部分負擔。圖／本報資料照片

立法院國民黨團總召曾銘宗等人今召開「衛福部有錢保高端，沒錢顧健保？」記者會，質疑衛福部長陳時中把民眾當提款機，建議暫緩實施。陳時中回應，此次調整部分負擔，重大傷病與低收入戶不受影響，現正在研擬中低收入戶若配合分級轉診，增加部分負擔會再補助。健保署表示，相關補助規畫已經完成，預計每年受惠補助達184萬人次。

健保署長李伯璋說，針對中低收入戶轉診補助部分負擔規劃，目前規劃補助藥品及檢驗檢查部分負擔，並依「全民健康保險經濟困難認定標準」，經「社會救助法」認定為中低收入戶，且取得戶籍所在地公所出具的證明，以及其他被認定是經濟困難族群，包括中低收入戶70歲以上國民、失業勞工及其眷屬、中低收入戶55歲以上原住民、弱勢兒童及少年等，。

據統計，中低收入戶、邊緣戶等相關族群，每年推估弱勢保險對象為184萬人，就醫次數為4416萬次，往後將補助藥品部分負擔約1900多萬元、檢驗檢查670多萬元，總計預估每年補助金額將達2500多萬至3000萬元，待部分負擔調整正式上路時，就會一併實施。往後中低收入戶等經濟弱勢族群，就醫後可持藥品、檢驗檢查部分負擔收據向健保署提出補助申請，經審核符合補助資格者，就會予以補助退費。

李伯璋說，如此補助，將達到部長陳時中所說「不讓民眾因貧而病，或因病而貧」的理念，部分負擔調整方案，為強化民眾費用意識，進而優化就醫行為與醫病決策共享，希望民眾能共同珍惜健保資源，減少不必要醫療行為，讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療病人有機會得到健保給付，並務實、有效率面對疾病、解除病人的痛。

低收入戶 健保

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