金針菇不用洗就能下鍋？網掀兩派論戰 飯店廚師曝關鍵解答了

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，引發各界譁然。據食藥署說明，李斯特菌是在低溫生長的微生物，若烹調溫度達攝氏72度以上即可殺死，而台灣人多以火鍋式食用菇蕈類，因此無須擔心，但仍建議消費者加熱食用。不過PTT網友發文指出，網路上流傳金針菇「不用洗就可以吃」論調，金針菇真的不用清洗就能下鍋嗎？貼文一出引發網友論戰。

據美國FDA網站公告，一批台灣的金針菇被驗出有李斯特菌汙染，這批被回收的金針菇，來自「彰化縣香菇合作社」(萬生)，食藥署正追查原因，將檢討生產端管理。

不過感染李斯特菌有多恐怖？美國FDA公告，一個健康的人可能只會出現短期症狀，如高燒、頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉；但如果是幼兒、體弱者或老年人以及免疫系統較弱的人，遭受李斯特菌汙染，嚴重者會致命；而遭受李斯特菌感染的孕婦，會導致流產和死產。

而農糧署解釋，李斯特菌需加熱到攝氏72度以上即可殺死，台灣人多以火鍋方式吃菇蕈類，因此不用擔心，但仍建議民眾要謹慎處理食材，要充分加熱再食用。

國人通常會在火鍋湯頭加入金針菇等食材。圖／聯合報系資料照

不過PTT網友發文指出，很多人似乎以為金針菇不用洗就能下鍋，「因為金針菇養在室內，所以只要把帶土那端切掉就可以吃了」，但他聽到這種論調怕爆，並詢問網友平時如何處理金針菇？

對此，有許多網友表示會清洗再吃，「先把比較髒的撥掉，之後沖水」、「我會先沖過水再下鍋」、「沒洗我真的不行」。但有一派認為不用清洗，「洗了很容易爛掉啊...反正放湯裡順便洗」、「沒人在洗菇類啦」、「菇洗了香氣會差一點」。

根據「元氣網」報導，新竹豐邑喜來登大飯店中餐行政副主廚張霖表示，民間確實流傳著「菇類不用洗」的說法，但他建議仍要清洗，而清洗方式需依菇類種植方式來決定，假如民眾完全確定購買的菇類是有機菇類，只要用流水清洗掉表面上的髒汙就好。

張霖也說道，許多台灣民眾都是在菜市場買菇類，沒辦法確定種植方式，而且菇類在包裝過程時，是完全沒經過清洗，因菇碰水後就容易氧化，不易保存，會開始腐敗、變質。所以菇類下鍋烹煮之前，最好還是清洗過，可以把菇類放入加了鹽巴的水中浸泡5至6分鐘，把殘留在菇類表面的泥土、灰塵去除，撈出後擠乾水分即可烹調，食用起來也比較安心。