金針菇驗出李斯特菌？台中農業局長：菇類栽培環境嚴謹

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，其中一部分據稱來自台中霧峰的尚旺農場，記者致電農場王姓負責人，但電話未接。據台中市農業局長蔡精強指出，台灣菇類培養流程十分嚴謹，而且台灣至美國運銷路途遙遠，如果衛生局食品藥物安全處在市面抽檢都沒問題，就應查是否運送過程中被汙染。

蔡精強說，李斯特菌不是農業病蟲害，他參觀過菇類培養農場，不僅菇肥太空包都經過殺菌，環境也都有溫溼度的控制，要被汙染的可能性很低。而台灣距美國運銷路途遙遠，如果台灣市面抽查沒問題，就該查是否運往美國途中出問題。

據了解，尚旺農場由王姓負責人經營，他的哥哥則經營雲林場，兩人均在菇類栽培界十分有經驗，產量也有規模。記者下午分別打兩人手機，但都沒有人接聽。