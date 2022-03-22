聽新聞
test
0:00 / 0:00
金針菇驗出李斯特菌？台中農業局長：菇類栽培環境嚴謹
台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，其中一部分據稱來自台中霧峰的尚旺農場，記者致電農場王姓負責人，但電話未接。據台中市農業局長蔡精強指出，台灣菇類培養流程十分嚴謹，而且台灣至美國運銷路途遙遠，如果衛生局食品藥物安全處在市面抽檢都沒問題，就應查是否運送過程中被汙染。
蔡精強說，李斯特菌不是農業病蟲害，他參觀過菇類培養農場，不僅菇肥太空包都經過殺菌，環境也都有溫溼度的控制，要被汙染的可能性很低。而台灣距美國運銷路途遙遠，如果台灣市面抽查沒問題，就該查是否運往美國途中出問題。
據了解，尚旺農場由王姓負責人經營，他的哥哥則經營雲林場，兩人均在菇類栽培界十分有經驗，產量也有規模。記者下午分別打兩人手機，但都沒有人接聽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言