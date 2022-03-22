再獲AHA全球機場健康認證 桃機為後疫情時代做好準備

桃園國際機場再次榮獲國際機場協會（Airports Council International, ACI）「機場健康認證」(Airport Health Accreditation programme, AHA)，此為桃園機場連續兩年獲得此一殊榮。機場公司表示，未來將持續以最高標準落實各項防疫措施，確保員工、旅客及國人健康。

由於疫情重創全球航空產業，ACI為了讓旅客能夠放心使用機場設施，同時表彰機場在維護安全及衛生設施的專業水準，自2020年開始推動「機場健康認證」計畫，並邀請所有成員機場參與。ACI依據國際民航組織（ICAO）「航空業復原專案小組建議事項」所訂之檢驗機制，評估參與之機場所採取的防疫措施是否符合該協會「航空業復原與重新啟動指引」以及ICAO標準。

桃園機場於2021年4月首次取得認證，在認證效期1年即將期滿之際，機場公司籌備再次重新驗證，在各團隊的共同努力下，向ACI提交清潔消毒、社交距離、員工防護、航廈配置、旅客溝通與設施設備等一系列資料。ACI透過問卷調查、線上資料評閱與詢答等方式進行評選後，決定再次授予桃園機場此一認證至2023年4月。