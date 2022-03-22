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再獲AHA全球機場健康認證 桃機為後疫情時代做好準備

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場公司各項防疫措施以旅客健康為優先，打造安心機場環境。記者黃仲明／攝影
桃園機場公司各項防疫措施以旅客健康為優先，打造安心機場環境。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場再次榮獲國際機場協會（Airports Council International, ACI）「機場健康認證」(Airport Health Accreditation programme, AHA)，此為桃園機場連續兩年獲得此一殊榮。機場公司表示，未來將持續以最高標準落實各項防疫措施，確保員工、旅客及國人健康。

由於疫情重創全球航空產業，ACI為了讓旅客能夠放心使用機場設施，同時表彰機場在維護安全及衛生設施的專業水準，自2020年開始推動「機場健康認證」計畫，並邀請所有成員機場參與。ACI依據國際民航組織（ICAO）「航空業復原專案小組建議事項」所訂之檢驗機制，評估參與之機場所採取的防疫措施是否符合該協會「航空業復原與重新啟動指引」以及ICAO標準。

桃園機場於2021年4月首次取得認證，在認證效期1年即將期滿之際，機場公司籌備再次重新驗證，在各團隊的共同努力下，向ACI提交清潔消毒、社交距離、員工防護、航廈配置、旅客溝通與設施設備等一系列資料。ACI透過問卷調查、線上資料評閱與詢答等方式進行評選後，決定再次授予桃園機場此一認證至2023年4月。

機場公司指出，新冠病毒不斷變異，帶給邊境防疫極大挑戰，桃園機場能獲「機場健康認證」是眾多單位共同努力的成果，包括行政院、交通部、中央疫情指揮中心、桃園市政府、各駐站單位與協力廠商等。隨著各國開始逐步解封或鬆綁檢疫限制，因應後續挑戰與新局，機場公司有責任與各國機場交流管理策略及防疫經驗，為疫後復甦作好準備，打造一個讓旅客與民眾放心、同仁安心的機場環境。

防疫獲國際機場協會肯定，桃園機場再獲AHA全球機場健康認證。圖／機場公司提供
防疫獲國際機場協會肯定，桃園機場再獲AHA全球機場健康認證。圖／機場公司提供
國際機場協會自2020年開始推動【機場健康認證】計畫，目的在使旅客放心使用機場設施。圖／機場公司提供
國際機場協會自2020年開始推動【機場健康認證】計畫，目的在使旅客放心使用機場設施。圖／機場公司提供
桃園機場公司積極協助工作人員接種疫苗，強化第一線人員防護力。本報資料照片
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桃園機場 疫情

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