台金針菇在美被檢出李斯特菌 專家點出這些環節有問題
美國食品藥品監督管理局（FDA）公告，台灣出口金針菇遭李斯特菌汙染，被下架回收，這是台灣農產品首度在美被驗出李斯特菌；農業界表示，依法農產品並沒有檢驗李斯特菌，這是個別菇場人員管理問題；學者則呼籲消費者避免生食，可將風險降到最低。
根據了解，美國召回的，是3月1日至16日的產品，數量約有8至9公噸，今年2月即在美多個城市的超市上架。
中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛表示，李斯特菌是一種不耐熱的衛生物，一般葉菜類會做此評估，但菇類很少做李斯特菌檢測；李斯特菌環境中也會有，因此有些包裝場會用次氯酸水或臭氧殺菌，但菇類不會針對李斯特菌做滅菌動作，金針菇台灣人並不生食，也是原因之一。
謝昌衛表示，李斯特菌環境中就有，也會透過受汙染的水源引起，菇場是高溫多濕的場域，本身有微生物是正常的，消費者不用太擔心，農產品並非一般食品，金針菇國人也沒有直接生食，必須經過充分加熱才食用，就可以降低風險，管理良好的菇場，會把病原菌降到最小。
某業界人士表示，「彰化縣香菇合作社」是國內知名菇場，國內各大通路都有上架，這是一個雙認證的廠，他研判不可能是外銷運輸過程受到汙染，因為金針菇是在包裝裡，且有抽真空，雖然非絕對真空，但要在雙認證、標準的菇場發生李斯特菌，機會不高，他研判能有的生物汙染就是人，包裝需要強制洗手，且包裝過程必須戴手套。
某菇類業者則表示，這是個別廠區管理，以及包裝流程的問題，李斯特菌非來自菇類生產過程的材料與環節，跟菇類真菌更不相干，是「人」的問題，人員進出清潔，是否戴口罩、手套、帽子，進出菇場、做包裝清潔衛生都需要控管。
這名業者說，在美國，食品、農產品視為同一產品，會檢驗生菌數、李斯特菌等等，兩年前因為韓國的菇類出口美國，也在美被檢驗出李斯特菌，因此美方後續非常重視，加強檢驗各種進口菇類。
他說，但在台灣，只有食品檢驗，其他不論生鮮或截切農產品並沒有在生產的標準流程裡，至於為何不能驗，「驗了臉就腫了啊！」他舉例，我們吃的生鮮雞蛋，有多少比例用水洗？這是很容易理解的問題。
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